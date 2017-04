Sofort den Traumjob gibt es selten

Baden-Baden - Rasem Kontar ist das perfekte "Paradebeispiel" von einem Flüchtling, dem der Weg in den Arbeitsmarkt und in ein neues Leben in Deutschland gelungen ist. Dabei hat ihm Stephan Weiss geholfen. Der Ehrenamtliche weiß aber auch: Ein solcher Weg ist lang und steinig - und er gelingt nicht bei jedem.

"Wir haben auch Flüchtlinge, die werden Sie nie irgendwohin vermittelt bekommen", sagt Weiss. Diese hätten beispielsweise in ihrer Heimat nur vier Schuljahre absolviert und ein ganz anderes Verständnis von Arbeit. Manche hätten auch "sehr falsche Vorstellungen von sich und was sie hier erwartet" gehabt und seien herbe enttäuscht worden.

Weiss ist einer der Ehrenamtlichen, die ihr Engagement im Flüchtlingsbereich auf Beratung und Unterstützung rund um den Einstieg in den Beruf konzentrieren - und den dann erst beginnenden Weg zum Traumjob. Denn um Letzteren zu bekommen, braucht es viel Geduld und viele Zwischenschritte, wie er berichtet.

Das zeige sich auch am Beispiel von Rasem Kontar. "Rasem war Lehrer in Syrien", erläutert Weiss. Sein Traum ist es, auch in Deutschland als Lehrer zu arbeiten. Aber dafür muss er unter anderem Deutsch auf dem sehr hohen Sprachniveau C2 sprechen. Davon war er anfangs natürlich weit entfernt. Aber er "hatte die Offenheit, sich Alternativen zu überlegen", erinnert sich Weiss. Schließlich sei Kontar angeboten worden, bei Daimler-Benz ins Praktikantenprogramm einzusteigen. Doch Weiss riet ihm ab. Wie hätte ihn eine Helfertätigkeit in der Automobilindustrie seinem Wunsch, wieder zu unterrichten, näherbringen sollen?

"Da bin ich auch nicht immer einig mit dem Jobcenter", berichtet der Ehrenamtliche. Dort schicke man möglichst viele Flüchtlinge in große Programme, egal, ob diese zu persönlichen Qualifikationen passen. "Meine Beratung funktioniert so nicht", sagt Weiss. Er wolle den Menschen helfen, individuell ihren Lebensweg zu entwickeln. Das koste viel Zeit und Kraft und sei in Anbetracht der Menge an Flüchtlingen von offiziellen Stellen kaum zu leisten. Allerdings arbeiten Weiss und die anderen Ehrenamtlichen eng mit Jobprofiler Stephan Langreder zusammen, der vor einiger Zeit auch eine Schulung für die Ehrenamtlichen organisiert hat (wir berichteten).

Denn die Aufgaben, die diese übernehmen, sind vielfältig. Anfangs müsse etwa geklärt werden, ob es Zeugnisse oder Zertifikate gibt, um deren Anerkennung man sich kümmern müsse, berichtet Weiss. Von der Frage, was arbeiten in Deutschland bedeutet, bis hin zum Umgang mit dem Lohnzettel reicht die Betreuung. Und auch später hält Weiss den Kontakt - auch zu den Arbeitgebern, wenn er beispielsweise jemanden in eine Ausbildung vermittelt hat. 20bis 40 Stunden pro Monat investiert er in diese Tätigkeit.

Auch für Rasem Kontar fand er in dieser Zeit eine Alternative zum Praktikum: Das Kinder- und Jugendheim eröffnete eine Außenstelle für jugendliche Flüchtlinge und suchte Pädagogen und Erzieher. "Das ist die Vorstufe von Lehrer", sagte er dem Syrer und die beiden führten ein intensives Bewerbungstraining durch. "Als ich das Gefühl hatte, das schafft er, habe ich im Kinder- und Jugendheim angerufen." Auch zum Bewerbungsgespräch im März 2016 - Kontar war gerade ein halbes Jahr hier - ging Weiss mit. "Aber geführt hat es er", betont der Ehrenamtliche.

Der gemeinsame Einsatz zahlte sich aus: Kontar bekam zunächst einen einjährigen Arbeitsvertrag, mittlerweile wurde dieser bis 2018 verlängert. In der Zwischenzeit konnte er seine Frau und sein Kind nach Baden-Baden holen, die Familie hat eine Wohnung gefunden und plant hier ihre Zukunft.

Ganz anders, aber genauso erfolgreich verlief der Weg von Kontars Schwager, den Weiss ebenfalls berät, in den Arbeitsmarkt. Für den Ingenieur war das Praktikum bei Benz der richtige Einstieg, berichtet Weiss. Nachdem er dieses absolviert hatte, kam er bei einer Zeitarbeitsfirma unter. Mittlerweile hat er einen unbefristeten Vertrag als Kälteklimatechniker bei einer Installationsfirma. Auch seine Familie lebt inzwischen hier. Aber genau wie bei Kontar sagt Weiss: "Der Prozess ist nicht zu Ende." Bis zum Ingenieur fehlen schließlich noch ein paar Zwischenschritte.