Beim Kochen werden viele Erinnerungen wach

Sinzheim - Geschickt hält Maria Klumpp in der linken Hand einen Apfel und in der rechten Hand ein kleines Messer, mit dem sie ruhig, aber routiniert einen Apfel schält. Immer wieder fallen dünne lange Streifen der Schale auf das vor ihr liegende Holzbrett. Maria Klumpp ist Bewohnerin des Sinzheimer Seniorenzentrums und gehört zum festen Kreis von Personen, die sich dort einmal wöchentlich zum Kochen treffen.

Zutaten für das Essen vorbereiten und selbst eine Mahlzeit zubereiten ist etwas, das die Senioren an frühere Zeiten erinnert und ein Leben lang verinnerlichte Handgriffe und Fähigkeiten wachruft. Der Eindruck eines möglichst selbstbestimmten Lebens trägt nach Ansicht von Elisabeth Kanter, Geschäftsführerin des Seniorenzentrums, zum Wohlbefinden der Hausbewohner bei. Daher gehört das wöchentliche Kochangebot seit rund drei Jahren zum festen Bestandteil der Aktivierungsmaßnahmen für ältere, aber auch demente Bewohner. Das im Seniorenzentrum angewendete Konzept wurde unlängst in der Fachbranche als "Impulsgeber für emotionalen Genuss" gelobt.

Den Anfang der Kochgruppe machte der Förderverein des Seniorenzentrums, indem er 2014 eine mobile Kücheneinheit anschaffte. Die autarke Küchenzeile steht auf Rollen, verfügt über ein Waschbecken, Koch- und Küchengeschirr und passt in den Aufzug des Hauses, so dass jede Woche ein anderer Wohnbereich in den Kochgenuss kommt, erläutert Monika Maier, die regelmäßig mit den Senioren kocht.

An diesem Vormittag befindet sich die mobile Kocheinheit auf der Erdgeschossetage. Was heute auf dem Speisezettel steht, das lässt sich auf einer schwarzen, eingerahmten Tafel lesen: "Heute Gemüsesuppe" steht da. Jedoch verrät inzwischen auch der Duft, der den vorbeigehenden Gästen auf dem Weg zum Gottesdienst in die Nase zieht, dass da gerade etwas Schmackhaftes vorbereitet wird. Denn in der Pfanne brutzelt derweil die zuvor von der Kochtruppe klein geschnittene Zucchini. Am Herd steht Maria Klumpp und wendet das Gemüse in der Pfanne. Praktikantin Lisa Losberger geht ihr zur Hand, sie püriert das Gemüse.

"Möchte jemand Zucker haben?", fragt Monika Maier die übrigen vier "Küchenhelfer", die nach getaner Arbeit am Tisch sitzen - sie gönnen sich zwischendurch eine Tasse Kaffee. In einer legeren Atmosphäre beginnen die Teilnehmer von Früher und über Alltägliches zu sprechen - beispielsweise, dass es vor einiger Zeit auf einer Etage Kartoffelsuppe mit Apfelpfannkuchen gegeben hat und einige Topfgucker angelockt wurden. Auch können sich einige der Anwesenden noch an die jüngste Aktion in der mobilen Kochküche erinnern, als zwölf Osterlämmer gebacken wurden, in deren Genuss die anderen Bewohner noch am Ostermontag gekommen sind. Einige Sinzheimer Hausrezepte seien in einem 2015 erschienenen Kochbuch schon veröffentlicht worden, freut sich Monika Maier. Sie weiß von der Kraft der Sinne wie Sehen, Tasten, Riechen und Schmecken, mit denen oft angenehme Erinnerungen der älteren Menschen verknüpft sind.

Schnell vergeht die Zeit, denn mittlerweile kommen die Gottesdienstbesucher wieder zurück aus dem Gemeinschaftssaal und machen bei der Küchentruppe halt. Auf dem Herd köcheln in einem Topf die Äpfel für das spätere Dessert. Auch macht der Duft von frisch zubereiteter Suppe neugierig. "Was habt Ihr denn gekocht?", fragt jemand. Für einen Moment gibt es im Foyer einen "Verkehrsstau" mit den Rollatoren.

Eifrig füllen in der mobilen Küche die "Köche" die Suppe in Trinkgläser ab. Die ersten Gäste beginnen die warme, grünlich schimmernde Suppe aus dem Glas zu löffeln. Unter das Klappern von Löffeln in den Gläsern mischt sich ein wohliges Gemurmel: "Die schmeckt aber lecker".