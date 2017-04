Manuel Huck ist die neue Chefhexe

Bühl



SVS schwimmt auf Erfolgswelle Bühl (moe) - Der SV Sinzheim schwimmt weiter auf der Erfolgswelle: Nach dem 2:0-Sieg in Durmersheim am Samstag, gewann der Fußball-Landesligist am Ostermontag auch das zweite Derby innerhalb von nur drei Tagen. Beim 2:0-Sieg in Bühl war der SVS klar überlegen (Foto: toto).