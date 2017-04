Erste Praxen im neuen Ärztehaus schon in Betrieb

Von Sarah Reith Baden-Baden - Noch wird in einigen Stockwerken des neuen "Medical Center" auf dem Wagener-Areal kräftig gebaut. Gleichzeitig gehen in anderen Bereichen des Medizinzentrums an der Beethovenstraße bereits Patienten ein und aus: Zwei Praxen sind schon in Betrieb. Im Sommer, voraussichtlich bis August, solle alles fertig werden, erläuterte Bauherr Franz Bernhard Wagener gestern bei einer Baustellenbegehung. Bis dahin sollen nach und nach auch die weiteren Ärzte einziehen. Insgesamt sind in dem Haus hinter dem Hotel Roomers - je nach Größe der Einheiten - zwölf bis 13Praxen vorgesehen, berichtete Tobias Weber-Buhre von der zuständigen Immobiliengesellschaft Nord-Süd-Grund. Bereits eingezogen sind die Radiologie sowie ein Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Ebenfalls schon fest steht laut Weber, dass in den nächsten Monaten die Fachbereiche Rheumatologie, Orthopädie, Kardiologie, Pneumologie (Lungenheilkunde), Zahnmedizin und eine Physiotherapie-Praxis dazukommen. Die Ärzte im neuen "Medical Center" seien aus Baden-Baden und der Region und verlegten ihre bestehenden Praxen nun an den neuen Standort, berichtete Wagener. Vorteile des Ärztehauses seien unter anderem, dass das Haus gut mit dem Auto zu erreichen sei und die Praxen barrierefrei gestaltet seien. Außerdem teilen sich die Ärzte auf jedem Stockwerk je einen gemeinsamen, großen Wartebereich, der abends auch als Veranstaltungsraum beispielsweise für medizinische Vorträge genutzt werden könne. Diese Möglichkeit sei von den Medizinern gewünscht worden, erläuterte Wagener. Platz für zwei bis drei weitere Mieter wäre noch - allerdings ist man wählerisch. "Man hätte das Haus längst füllen können", betonte der Bauherr. "Aber wir wollen hinterher ein tolles Angebot, das den Patienten die Möglichkeit gibt, alles in einem Haus abzudecken." Deshalb sollen sich die einzelnen Fachrichtungen und Ärzte möglichst gut ergänzen, wie auch Weber-Buhre betonte. Ideal wären ihm zufolge noch die Bereiche Augenmedizin und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, auch einen Hautarzt oder einen Gynäkologen sähe man gerne in dem Zentrum. Ergänzt werden soll das medizinische Angebot zudem durch eine Apotheke im Erdgeschoss. Dafür führe man gerade Gespräche: Eine auswärtige Apotheke werde sich wohl hier ansiedeln, hieß es gestern. Auch dieses Angebot soll durch gute Erreichbarkeit punkten: Vor dem Haus seien Kurzzeitparkplätze für die Apothekenkunden angesiedelt. Sollten diese einmal belegt sein, könne die neue Tiefgarage Beethovenstraße angesteuert werden, von der aus Praxen und Apotheke mit dem Aufzug erreichbar sind. Die Garage ist übrigens schon in Betrieb und öffentlich und lockt mit einem günstigen Tarif: Für einen Euro pro Stunde kann dort geparkt werden.

