Manuel Huck ist die neue Chefhexe

Baden-Baden - Manuel Huck ist der neue Vorsitzende der Reblandhexen. Bei der Jahresversammlung wählten ihn die vielen anwesenden Mitglieder einstimmig. Nach mehr als 20Jahren Arbeit im Vorstand, davon elf Jahre als Vorsitzender, verzichtete der bisherige Vorsitzende Michael Mast auf eine erneute Kandidatur.

Geht es nach dem neuen Chef der Reblandhexen, so sollen die anstehenden Aufgaben des Vereins künftig auf mehreren Schultern verteilt werden. Wie umfangreich sich die Aufgaben des Hästrägervereins darstellen, darüber berichtete der scheidende Vorsitzende in seiner Rückschau.

Rund 60 Termine - darunter einige gesellige Treffen - nahm die Hexengruppe 2016 wahr. Unter den Verpflichtungen zählte Mast viele Aktionen auf, die die Fasnachtkampagne im Rebland prägten. Die größte Veranstaltung, die mehr als 65aktive Hexen zusammen mit dem Narrenclub Varnhalter Rebschenkele auf die Beine stellten, war der Varnhalter Fasnachtsumzug mit mehreren Hundert Teilnehmern und rund 5000 Besuchern.

Mast rief in Erinnerung, dass zum ersten Mal ein mit den Behörden abgestimmtes Sicherheitskonzept angewendet worden sei, mit Hilfe dessen die sonst üblichen Alkoholexzesse bei jugendlichen Umzugsbesuchern eingedämmt werden sollten.

Laut Kassier Christopher Burkard stellten neben den Mitgliedsbeiträgen die Eintrittsgelder für den Umzug und das Heckenfest die größten Einnahmenposten dar. Nachdem Revisor Michael Ehreiser eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt hatte, folgte die einstimmige Entlastung. Diese nahm der stellvertretende Ortsvorsteher Klaus Bloedt-Werner vor. Er würdigte das gesellschaftliche Engagement des Vereins zur Wahrung des dörflichen Miteinanders. Bloedt-Werner bedauerte, dass der Umzug immer wieder von "Störenfrieden" betroffen sei, die randalierten, und ermutigte die Reblandhexen, nicht die Geduld zu verlieren.

Bei den Wahlen wurden neben dem Zunftmeister auch weitere Personen gewählt: Als Schriftführer (Hexentippse) Stefan Kohler, als Kassierer Christopher Burkard und als Klamottenwart (Beirat) Florian Hochstuhl. Die Versammlung befand auch darüber, ob drei "Hexen"-Anwärter Aufnahme in die Zunft finden. So dürfen sich Tim Lorenz, Nils Huber und Maxi Schnell in den nächsten zweiJahrenbeweisen.

Die Reblandhexen haben sich selbst einem strikten Verhaltenskodex unterworfen mit hohen Ansprüchen ans Verhalten. So achten die älteren Hexen beispielsweise darauf, wie tatkräftig sich die Hexen auf Probe ins Vereinsleben einbringen, ob sie einen fairen Umgang mit anderen pflegen und wie sich ihr Auftreten als Reblandhexe in der Öffentlichkeit darstellt. Die Mitglieder befinden, ob eine Probezeit verlängert wird. In 20 Jahren sei es aber nur vier Mal vorgekommen, dass einem Anwärter nach der Probezeit eine unbefristete Mitgliedschaft versagt wurde, erläuterte Mast.

Ehrungen: Für elfjährige Mitgliedschaft wurden Christopher Burkard, Alexander Graf, Florian Hochstuhl und Marco Winter geehrt. Für 33 Jahre aktives "Hexenleben" erhielten Michael Ehreiser, Dieter Huck und Markus Weber eine Ehrung mit Präsent.