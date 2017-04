Grünes Licht nur für Innenstadt Von Henning Zorn Baden-Baden - Die an der Oos mit großer Spannung erwartete Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe zum Eilantrag der Gewerkschaft Verdi gegen den verkaufsoffenen Sonntag in Baden-Baden am 30. April wurde gestern verkündet: In der Innenstadt dürfen die Geschäfte öffnen, nicht aber in der Shopping Cité. Eine Begründung dafür soll erst heute bekanntgegeben werden. Die zehnte Kammer des Verwaltungsgerichts hat die beiden Klagepunkte von Verdi unterschiedlich bewertet. Gegen den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt aus Anlass des Orthopädenkongresses war geklagt worden, weil die Gewerkschaft nach eigenen Angaben hier keinen Zusammenhang sehe. Schließlich ende der Kongress ja schon am Samstag. Vom Gericht wurde dieser Antrag aber abgelehnt. Hingegen hat man der Klage gegen die Sonntagsöffnung in der Shopping Cité stattgegeben. Die Stadtverwaltung hatte zwar bei ihrer Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage im März die Shopping Cité aus Gründen der Rechtssicherheit ausgeschlossen. Doch kurze Zeit später genehmigte man dort doch einen verkaufsoffenen 30. April, der aus Anlass eines neu geschaffenen Frühlingsfestes stattfinden sollte. Nach Ansicht der Gewerkschaft sei hier einfach ein Anlass erfunden worden. Manfred Schneider, Center Manager der Shopping Cité, zeigte sich gestern im BT-Gespräch "sehr enttäuscht" über die Entscheidung des Gerichts. Die Geschäfte hätten nach der Genehmigung durch die Stadt fest damit gerechnet, am kommenden Sonntag öffnen zu können. Die Gerichtsentscheidung sei "dramatisch" zu nennen, denn die Einnahmen aus dem verkaufsoffenen Sonntag seien für die Geschäfte ein fester Teil der Jahresplanung. Es werde sicher schwerfallen, dies wieder hereinzuholen. Viel besser war gestern die Stimmung bei Matthias Vickermann, Vorsitzender der Einzelhändlervereinigung Baden-Baden Innenstadt (BBI), dem nach eigener Aussage ein großer Stein vom Herzen gefallen ist. Er sei "richtig happy" über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, denn die ganze Angelegenheit habe viele Nerven gekostet. "Ich bin ja so froh, dass jetzt bei uns in der Innenstadt alle aufmachen dürfen, da muss jetzt nur noch das Wetter mitspielen", sagte er. Es sei auch sehr wichtig, dass die ganzen Ausgaben im Vorfeld und die Personalplanungen für den 30.April nun nicht vergebens gewesen seien. "Ich bin eigentlich recht zuversichtlich gewesen", so Matthias Vickermann, dass das Gericht den verkaufsoffenen Sonntag nicht so kurz vorher stoppe. Allerdings befürchtet der BBI-Vorsitzende, dass damit die Diskussion über die verkaufsoffenen Sonntage nicht abgeschlossen ist: "Ich glaube kaum, dass Verdi jetzt lockerlässt. Die werden weiter klagen." Bei der Gewerkschaft hielt sich gestern natürlich die Begeisterung über den Richterspruch in Grenzen. Fachhandelssekretär Thomas Schark gab zu: "Ich bin schon etwas enttäuscht." Zufrieden ist man nur mit der Entscheidung gegen die Öffnung der Shopping Cité, denn dies sei ganz kurzfristig von der Stadt noch dazugenommen worden, "und das geht gar nicht". Bezüglich der Innenstadt sei man weiter davon überzeugt, dass es hier keinen Anlass für einen Einkaufssonntag gebe, da das Orthopädentreffen schon am Samstag zu Ende gehe. Man werde jetzt, so Schark, die Begründung abwarten und prüfen, ob man in Berufung gehe. Verdi wolle auf jeden Fall am kommenden Sonntag in Baden-Baden eine Kundgebung gegen die Sonntagsöffnung durchführen - und zwar um 13 Uhr am Jesuitenplatz. Im Rathaus wollte Bürgermeister Michael Geggus gestern noch keine Bewertung des Karlsruher Richterspruchs vornehmen. Da wolle man erst einmal die Begründung abwarten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Auf Erkundungstour im Obstgut Baden-Baden (sre) - Spannende Vorträge über das Obstguts Leisberg, interessante Einblicke in die Techniken des Baumschnitts und als Sahnehäubchen ein Panoramablick über Baden-Baden: All das erlebten die Gewinner der Aktion "BT öffnet Türen" am Mittwoch (Foto: Margull) » Weitersagen (sre) - Spannende Vorträge über das Obstguts Leisberg, interessante Einblicke in die Techniken des Baumschnitts und als Sahnehäubchen ein Panoramablick über Baden-Baden: All das erlebten die Gewinner der Aktion "BT öffnet Türen" am Mittwoch (Foto: Margull) » - Mehr Baden-Baden

Gemeindezentrum: Pläne präsentiert Baden-Baden (co) - Die Jury hat sich einstimmig für den Entwurf eines Architekturbüros aus Freiburg ausgesprochen: Damit geht der Neubau des geplanten Gemeindezentrums der Friedensgemeinde in der Schwarzwaldstraße jetzt zügig in die Entscheidungsphase (Foto: co). » Weitersagen (co) - Die Jury hat sich einstimmig für den Entwurf eines Architekturbüros aus Freiburg ausgesprochen: Damit geht der Neubau des geplanten Gemeindezentrums der Friedensgemeinde in der Schwarzwaldstraße jetzt zügig in die Entscheidungsphase (Foto: co). » - Mehr Gernsbach

Hoher Zuschuss für Heulager Gernsbach (red/ham) - Für den Bau eines Heulagers am kommunalen Rinderstall in Reichental erhält die Stadt Gernsbach vom Land und von der Europäischen Union eine üppige Förderung: 98 200 Euro fließen aus dem sogenannten Leader-Programm - das sind 63 Prozent der Gesamtkosten. » Weitersagen Gernsbach (red/ham) - Für den Bau eines Heulagers am kommunalen Rinderstall in Reichental erhält die Stadt Gernsbach vom Land und von der Europäischen Union eine üppige Förderung: 98 200 Euro fließen aus dem sogenannten Leader-Programm - das sind 63 Prozent der Gesamtkosten. » - Mehr