Laue Sommerabende mit Musik und Tanz im Kurpark

Baden-Baden - "Rendezvous Classique im Kurpark" nennt sich eine neue Konzertreihe, die ein wenig das Flair der Belle Epoque aufleben lassen will. Dabei wird unter anderem die Philharmonie kostenlos an 15 Sommerabenden in der Konzertmuschel musizieren.

Damals, im 19. Jahrhundert traf sich "Tout le monde", also die ganze Welt in Baden-Baden, dinierte und parlierte im "Konversationshaus" und lauschte den Klängen, die das Orchester, Vorgänger der heutigen Philharmonie, aus dem Musikpavillon in die lauschige Nacht entsandte. Dieses Bild habe ihn bewegt, einen ähnlichen Besuchermagnet für die Sommermonate in Baden-Baden zu kreieren, erklärte Steffen Ratzel.

Bei einem Ortstermin mit Medienvertretern stellte der neue BKV-Chef den Plan vor, den er in Kooperation mit Kur- und Tourismus-Chefin Nora Waggershauser und vor allem mit Manager Arndt Joosten und Pavel Baleff, dem Chefdirigenten der Philharmonie, entworfen hat. Im Detail beinhaltet das Konzept 15 Konzerte an den Wochenenden ab dem 26. Mai bis Ende Juli 2017, von Freitag bis Sonntag, zumeist abends um 20.15 Uhr in der Konzertmuschel. Die Philharmonie Baden-Baden, die sich ein schier unerschöpfliches Repertoire erarbeitet und mit namhaften Größen des Musiklebens der vergangenen 160 Jahre ihr Können bewiesen habe, garantiere für Konzerterlebnisse auf höchstem Niveau, versicherte Baleff. Die Auswahl der Programme beruhe auf unterschiedlichen Genres und Epochen. Klassische Musik, aber auch Opern-, Operetten- und Musical-Melodien bildeten den Stoff, der die Besucher im Park beim Flanieren und Träumen bezaubern werde. Die Konzerte dieser Reihe gewährten freien Eintritt, wies Nora Waggershauser auf die besondere Option hin, die sowohl Stamm-Publikum als auch Touristen erfreuen dürfte. Andere Veranstaltungen sind teilweise kostenpflichtig, und es gibt Gast-Darbietungen, etwa vom Jugendorchester mit Karl Nagel oder einem Open-Air-Gottesdienst der Gospelhouse-Gemeinde, ein Konzert der Philharmonischen Jugendakademie oder das Carl-Flesch-Preisträgerkonzert sowie erlesene Kammerkonzerte.

Anfang August verabschiedet sich die Philharmonie in den Urlaub, und die Belebung des Kurgartens bekommt einen ganz anderen Charakter. "Tango unter freiem Himmel" lautet dann das Motto, das kostenlos auch zum Mittanzen einlädt. Im Hinblick auf Baden-Badens Aktivitäten, im Verbund mit anderen europäischen Bäderstädten, den Weltkulturerbe-Status derUnescozu erreichen, haben sich die Organisatoren mit der Karlsruher Milonga "Tango Carino" abgesprochen, zumal Tango zum immateriellen Weltkulturerbe zähle, wie Nora Waggershauser betonte.

Diese Termine für Tango-Paare, die auch für Anfänger geeignet seien, böten ein ganz besonderes Ereignis mit einem sommerlich-mediterranen Flair, versprach sie; wobei natürlich auch sie keine Garantie fürs Wetter übernehmen konnte. Dann müssten die Konzerte in den Weinbrennersaal ausweichen. Immerhin verteilte sie schon mal Fächer mit einem nächtlichen Kurhaus-Motiv - zur Kühlung.