CDU: Tobias Trey bleibt an der Spitze

Sinzheim - Eine deutliche Bestätigung seiner Arbeit erhielt der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Sinzheim, Tobias Trey: 34 von 36 Mitgliedern bestätigten ihn am Montagabend bei der Jahresversammlung im Amt. Allerdings geriet nicht nur seine Wahl fast zur Nebensache. Zuvor hatte Trey nämlich den beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 14.Mai, Amtsinhaber Erik Ernst und Herausforderer Sascha Pröhl, das Podium überlassen (siehe Bericht auf dieser Seite).

Unter der kundigen Leitung von Doris Schmidt-Velten von der CDU Bühl nahm die Versammlung ihren Lauf.

"Keinen einfachen Start" habe er vor zwei Jahren gehabt, blickte Trey zurück, als er Johannes Hurst, der nach zehn Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl antrat, im Amt ablöste. Nach einem Jahr habe sich aber ein gutes Verhältnis untereinander entwickelt und man habe sich inzwischen - auch bei den Veranstaltungen - gut kennengelernt. Eine davon sei der Besuch des Europa-Abgeordneten Daniel Caspary im Juni 2016 in Sinzheim gewesen, zu dem auch Gäste von anderen Parteien in der Stabsgemeinde gekommen seien.

Kommunalpolitik sei keine Parteipolitik, betonte Tobias Trey, da "geht es um die Sache". Die CDU müsse "offen" sein, das sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Trey will den Verband in den kommenden Jahren "über die Parteigrenzen hinweg mehr vernetzen" und mit den Bürgern ins Gespräch kommen, vor allem auch über die Fragen: Wo steht Sinzheim? Wo wollen wir hin? "Wir haben viel Potenzial in der Gemeinde", hob Trey hervor. Für das laufende Jahr wies der Vorsitzende vor allem auf viel Arbeit ab Sommer hin, wenn es in einen "heißen Herbst" gehe angesichts der anstehenden Bundestagswahl am 24.September.

Schatzmeisterin Ulrike Lamprecht verlas den Rechenschaftsbericht, Kassenprüfer Klaus Seiert bat für sie um Entlastung, Hans Metzner stellte den Antrag auf Entlastung für den gesamten Vorstand, den die Mitglieder einstimmig erteilten.

Martina Hurst und Babette Neuhoff sind in ihren Ämtern als stellvertretende Vorsitzende ebenso bestätigt worden wie Thomas Opitz als Schriftführer, Ulrike Lamprecht als Schatzmeisterin und Christiane Schababerle-Wagner als Internetbeauftragte. Zu Beisitzern bestimmten die Mitglieder: Gabriele Greiner, Stefan Scheible, Gabriel Schlindwein, Marie Luise Stolz, Thorsten Trey, Peter Velten, Michael Walter, Stephan Zeitvogel, Valentin Meier und Josef Rees.

Trey dankte vor allem Sabine Opitz, die früher im Vorstand aktiv und im Gemeinderat vertreten war, sowie Johannes Hurst für ihr Engagement in der Vergangenheit. "Kommunikation ist das Wichtigste, auch wenn es mal emotional zugeht", sagte Tobias Trey, der erklärte, dass er auch den Austausch zwischen Vorstand und CDU-Fraktion im Gemeinderat intensivieren wolle.

Kreisrat und Sinzheims Ex-Bürgermeister Hans Metzner berichtete über die Arbeit des Kreistags.