Entdeckungstour in die Welt des Jazz

Baden-Baden - Immer wieder ermöglicht das Badische Tagblatt seinen Lesern im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" besondere Einblicke und Erlebnisse. Nun sind einmal die Nachwuchsleser an der Reihe: Bei einem exklusiven Workshop mit den Musikern Marc Marshall und Guido Jöris können Kinder zwischen neun und zwölf Jahren im Toccarion die Welt des Jazz kennenlernen.

Wer Lust hat, sich kreativ mit Musik zu beschäftigen, ist bei diesem Workshop am Donnerstag, 11. Mai, in der Kinder-Musik-Welt der Sigmund-Kiener-Stiftung im Festspielhaus genau richtig. Gemeinsam lernen die Kids dort ihre eigene Stimme kennen und können in der musikalischen Erlebniswelt experimentieren. Beispielsweise erwarten sie im Stimmenkeller ein Modell des Stimmapparates und "Zaubermikrofone", die die Stimmen verzerren. In einem anderen Raum lädt ein riesiges Piano lädt dazu ein, mit den Füßen über die Tasten zu tanzen und dabei Töne zu erzeugen. Und mit zahlreichen Trommelkisten (Cachons) kann man sich dem Thema Rhythmus annähern.

Begleitet werden die jungen Teilnehmer bei ihrer Entdeckungstour von den beiden Profis Marc Marshall (Gesang) und Guido Jöris (Schlagzeug). Die beiden werden von der glitzernden Welt des Jazz berichten und den jungen Teilnehmern Einblicke in ihre Arbeit als Musiker gewähren. Was ist Jazz? Welche Rolle spielt der Rhythmus? Was bedeutet Improvisation? Wie wird man Profijazzer? All diese Fragen sollen beantwortet werden - und natürlich auch viele weitere, die die Kids stellen.

Dabei geht es aber nicht nur ums Zuhören, sondern vor allem auch ums Ausprobieren: Bei dem Workshop soll schließlich keine Hand ruhig und keine Stimme still bleiben! Teilnehmen können an dem Workshop am Nachmittag des 11. Mai Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Instrumente werden zur Verfügung gestellt. Die Plätze werden verlost, genaue Uhrzeit und Treffpunkt werden den Gewinnern mitgeteilt. Wichtig ist: Erwachsene dürfen nicht teilnehmen, auch nicht als Begleitpersonen. Stattdessen dürfen die Gewinner ein zweites Kind, beispielsweise einen Freund, eine Freundin oder ein Geschwisterkind mitbringen.

