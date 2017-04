Richter: Frühlingsfest nur Alibi

Baden-Baden - Vor allem die Abwägung der Folgen einer kurzfristigen Untersagung des verkaufsoffenen Sonntags am 30. April in der Baden-Badener Innenstadt für die Geschäftsleute hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe veranlasst, in diesem Punkt der Forderung der Gewerkschaft Verdi nicht zuzustimmen. Dies geht aus der gestern veröffentlichten Begründung der Gerichtsentscheidung hervor.

Zur Ablehnung des Eilantrags von Verdi auf Untersagung des verkaufsoffenen Sonntags in der Baden-Badener Innenstadt (wir berichteten) stellt das Gericht fest, dass sich die Rechtmäßigkeit der städtischen Erlaubnis zur Geschäftsöffnung "bei der im Eilverfahren lediglich möglichen summarischen Prüfung" nicht abschätzen lasse. Nach Aktenlage könne man nicht beurteilen, ob der Orthopädenkongress eine hinreichende Anlassveranstaltung für einen Verkaufssonntag im Sinne des Ladenschlussgesetzes darstelle.

Dem Einwand von Verdi, dass der Kongress ja bereits am Samstag beendet werde, habe die Stadt entgegengehalten, dass die Shopping-Möglichkeit am Sonntag für die Kongressteilnehmer ein fester Programmpunkt ihres Besuches geworden sei. Sollte dieser Punkt entfallen, so habe die Stadt weiter argumentiert, wäre es nicht verwunderlich, wenn der Orthopäden-Kongress von Baden-Baden weggehen würde. Dies bedürfe einer näheren Prüfung, meint das Gericht.

Die zehnte Kammer des Verwaltungsgerichts habe sich aufgrund der Folgenabwägung gegen ein Verbot des Verkaufssonntags in der Innenstadt entschieden. Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die Geschäftsleute ihr Vertrauen in die Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags gesetzt und diesbezügliche Dispositionen und Aufwendungen getroffen hätten. Bei einer kurzfristigen Absetzung der bereits weiträumig beworbenen Verkaufsöffnung wäre auch ein "nicht unerheblicher Imageverlust" für den innerstädtischen Handel zu befürchten.

Ganz anders fällt die gerichtliche Beurteilung des ursprünglich auch geplanten verkaufsoffenen Sonntags in der Shopping Cité aus, die von Verdi ebenfalls beklagt wurde. Eine Abweichung vom Sonntagsverkaufsverbot, so führt die Kammer aus, setze nach dem Ladenöffnungsgesetz "einen Anlass in Form eines örtlichen Festes, eines Marktes, einer Messe oder einer ähnlichen Veranstaltung voraus". Diese müsse unabhängig vom verkaufsoffenen Sonntag geplant worden sein.

Doch nach derzeitiger Erkenntnislage spreche alles dafür, dass es sich bei dem "ersten Frühlingsfest" auf welches die Stadt die Allgemeinverfügung stütze, um eine "reine Alibiveranstaltung" handle. Es sei erkennbar versucht worden, "die tatsächlichen Gegebenheiten passend zu machen". So begründet die Kammer ihre Entscheidung, den Einkaufssonntag in der Shopping Cité zu untersagen.

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, die Beteiligten können dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einlegen. Darüber hinaus gibt es nach Auskunft von Henning Jaeckel-Leight, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts, auch die Möglichkeit für Verdi, ein Widerspruchs- und Klageverfahren in die Wege zu leiten. Dann werde in einem sogenannten Hauptsacheverfahren die Frage der Rechtmäßigkeit der städtischen Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags ganz detailliert und grundsätzlich geprüft.