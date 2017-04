"Ohne großes Getöse" im Einsatz für die gute Sache

Lichtenau

Traditionsgeschäft macht zu Lichtenau (sie) - Das Wort "Räumungsverkauf" prangt in Regenbogenfarben an der Schaufensterscheibe. Es verkündet das Ende einer Tradition, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Der Burkard Elektromarkt in der Lichtenauer Hauptstraße schließt am 15. Juni (Foto: sie).

Gernsbach

Landschaftspflege durch Pferdenärrin Gernsbach (ham) - Pferdenärrin Jenny Haitz (Foto: Metz) hat gestern ihren Stall oberhalb des Sportplatzes in Obertsrot eingeweiht. Vier Pferde finden in dem Holzbau Unterschlupf. Die Stadt unterstützt das Projekt, weil Haitz mit ihrer Familie dadurch nebenbei die Landschaft pflegt.

Rheinmünster

Ostereier im XXL-Format Rheinmünster (sie) - Der Osterhase würde wohl Rückenprobleme bekommen, müsste er lauter solche Eier in die Nester legen. Katharina Zimmer (Foto: sie) und ihr Mann Rudi betreiben die Straußenfarm in Schwarzach. Dort steigt die Nachfrage nach gigantischen Ostereiern.

Forbach

Turnsport und Theater Forbach (rag) - Die Familienfeier des Turnvereins Bermersbach hat den Mitgliedern erneut ein ansehnliches Programm geboten, bei dem turnerische und tänzerische Darbietungen sowie ein vergnügliches Theaterstück für Unterhaltung sorgten. Das Publikum war begeistert (Foto: Götz)