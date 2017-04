Erstklässler meistern Fitnessübungen

Baden-Baden - Etwa 460 Erstklässler aus Baden-Baden und Sinzheim nehmen in dieser Woche wieder am Projekt "Toben macht schlau" teil. Bereits zum zwölften Mal sind dafür rund 60 ehrenamtliche Helfer der Sportstiftung Kurt Henn im Einsatz, die das Projekt im Jahr 2005 ins Leben gerufen hat.

Die Sportschule Steinbach hat dafür eine Halle und einen Sportplatz kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier werden unter anderem Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, Kraft und motorische Fähigkeiten der Sechsjährigen getestet. Sie müssen Liegestützen machen, auf verschieden breiten Balken rückwärts balancieren, eine Minute lang auf einem Bein auf der schmalen Seite eines Brettes stehen, einen Standweitsprung absolvieren und versuchen, in sechs Minuten so weit wie möglich zu rennen. Außerdem werden Gewicht und Größe gemessen, und ob sie sich mit durchgestreckten Beinen ihre Hände auf den Boden bekommen.

"Die Kinder sind deutlich besser als der bundesweite Durchschnitt", erklärte die Sportwissenschaftlerin Annette Henn im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Als Mitarbeiterin am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sie Zugang zu Vergleichszahlen und betonte: "In Baden-Baden herrscht ein hohes soziales Niveau. Außerdem leben die Menschen hier in einem eher ländlichen Raum." Beides seien Faktoren, die der in vielen Industrienationen um sich greifenden Bewegungsarmut der Kids entgegenwirken, so Henn. Und weil die Wissenschaft schon seit langem nachgewiesen hat, dass Kinder, die sich viel bewegen - am besten in der frischen Luft -, auch bessere kognitive Fähigkeiten entwickeln, sich also besser konzentrieren, nachdenken und orientieren können, ist das Projekt inzwischen eine sogenannte außerordentliche Pflichtveranstaltung für Schüler geworden, das heißt, sie müssen daran teilnehmen.

Trotzdem besteht auch in der Kurstadt kein Grund zum Jubeln. Insgesamt haben sich die Konzentrationsfähigkeit und die motorischen Fähigkeiten der Schüler im Vergleich mit vorangegangenen Generationen verschlechtert. "Es gibt sehr viele Ablenkungen", betonte Henn, dazu gehören neben dem Fernsehen auch das Internet und Computerspiele. Stubenarrest bedeutet heute für Kinder oder Jugendliche keine Strafe mehr, im Gegenteil. Studien haben ergeben, dass viele Kinder ihren Tag einteilen in acht Stunden Schule, acht Stunden Computer oder Fernsehen und acht Stunden Schlaf. Für Sport und Spiel bleibt da oftmals keine Zeit mehr.

Schulen und Bildungsträger gehen bereits seit geraumer Zeit gegen diesen Trend vor. Unterstützt werden sie dabei auch von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern wie etwa beim Projekt "Toben macht schlau". In Steinbach holen sie zum Beispiel die Kinder von der Bushaltestelle ab und versorgen sie mit verschiedenfarbigen T-Shirts und Sportschuhen, falls die Mädchen und Jungen keine oder ungeeignete mitgebracht haben. Und mit Jürgen und Alexandra Dresel gibt es sogar zwei Zauberer, die die Kinder in ihren Pausen bei Laune halten und beschäftigen. Letztlich mir Erfolg, wie Hans Reinhard Scheu gegenüber dem BT betonte. Er hat das Projekt mit aufgebaut und dessen Leitung vor zwei Jahren an Annette Henn abgegeben. "Die Leistungen sind viel besser geworden als in den Anfangsjahren", erklärte Scheu. "Allerdings habe ich nicht so ein gutes Gefühl wie letztes Jahr", schränkte er ein.

Kindern, die nicht so gut abschneiden, wird ein Schuljahr lang eine zusätzliche sogenannte IZE-Sportsunde angeboten, in der sie unter fachmännischer Anleitung trainieren können. IZE steht dabei für "Ich zeig's euch", erklärte Annette Henn.