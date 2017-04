Reben und Obstbäume stark frostgeschädigt

Rebland - Die niedrigen Temperaturen von einigen Minusgraden haben im Rebland die frischen Triebe in den Weinbau- und Obstanlagen in hohem Ausmaß beeinträchtigt. Die größten Schäden gab es vor allem in der Ebene und in Senken von Halbhöhenlagen.

Der Steinbacher Landwirt und Winzer Kurt Fischer nennt auf Anfrage des BT rund 60Prozent Schaden an dem Obstbaumbestand, der nicht habe beregnet werden können. Weitaus mehr seien die Reben mit 80 Prozent betroffen, schätzt Fischer nach einer ersten Inspektion der von ihm bewirtschafteten Weinberge. Besonders schlimm hat es die Rebstöcke im gesamten Gewann Eichbühn erwischt, das an der Gemarkung zu Eisental in südwestlicher Richtung in einer Senke liegt.

Ein Blick über die Rebstockbögen in der unteren Eichbühn zeigt dem Laien das Ausmaß der Kälteeinwirkungen: Überall braune Triebe, vereinzelt blitzen grüne Ansätze hervor, die dem Frost in den vergangenen Tagen irgendwie trotzen konnten.

Im Steinbacher Gewann Eichbühn bewirtschaftet Karl-Heinz Velten schon seit Jahrzehnten die Reben. Er ist so etwas wie ein Neuweierer "Ureinwohner". Der 68-Jährige erinnert sich an einige Frostschäden in der Vergangenheit. Irgendwie sei man früher immer auf Wetterextreme vorbereitet gewesen und habe versucht, mit brennenden Teerkübeln, die entlang der Reihen aufgestellt wurden, den starken Frost und damit verbundenen Beeinträchtigungen abzuwenden. "Dass aber dieses Mal so viele Flächen betroffen sind, habe ich noch nicht erlebt", stellt der Winzer fest.

"Die rasseln schon", sagt seine Weinbergnachbarin Hannelore Dütsch-Weiß, als sie die braun gefärbten, vertrockneten Triebe zwischen ihren Fingern zerreibt. Ob die kleinen grünen Knospen überhaupt Früchte bringen werden, lässt sich ihrer Meinung nach noch gar nicht beurteilen. Dütsch-Weiß schätzt nach einer ersten Besichtigung, dass im Gewann "Ecklehen", wo das Weingut Dütsch Rebkulturen von der Sorte Silvaner hat, mit einem Ernteausfall von mindestens 50Prozent. "Dies wird wohl ein schwieriges Jahr", verweist sie auf die weiteren Unwägbarkeiten der Natur im Laufe des Jahres wie Trockenphasen und Hagel. Etwas zuversichtlicher ist Dütsch-Weiß bei den Reblagen am Mauerberg.

Bernhard Moser, Vorstandsvorsitzender der Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier geht von zirka 15 Prozent Schäden an den Mauerberglagen aus. In den Flachlagen nennt er dagegen rund 50 Prozent Beeinträchtigungen. "Das Ausmaß des Schadens variiert zwischen Lagen und Sorten", sagt Moser. Dabei sei es ungewiss, wie sich die Triebe weiterentwickeln, die den Frost augenscheinlich überstanden haben. "Wir brauchen noch Zeit. Erst wenn es wärmer wird und die ,Beiaugen' weiter austreiben, können wir einschätzen, wie groß der Ausfall wirklich ist", ergänzt Moser.

Dütsch-Weiß prognostiziert für jene Knospen, die bis zur Reife weiter gedeihen, ohnehin eine schwierige Entwicklung: "Es kann sein, dass die überlebenden Früchte am Rebstock schneller prall gefüllt sind, früher aufplatzen und daher rascher anfangen zu faulen", erläutert sie. Um Frostschäden vorzubeugen, gibt es laut der Weinbauexpertin die Möglichkeit, dass die Winzer im Winter beim Zurückschneiden der Rebstöcke neben dem Hauptbogen einen zweiten sogenannten "Frostbogen" übriglassen und befestigen. Jedoch verursache diese Methode zusätzlichen Arbeitsaufwand.

Bei den Obstbäumen sieht es laut Dütsch-Weiß vor allem bei den frühen Sorten schlimm aus. In den Obstbaumreihen im Neuweierer Schafsgrund und Eckweg zeugen braun- und bisweilen schwarz gefärbte Früchte der Frühzwetschgen und Frühkirschen von der folgenschwere Kälte. Erst Anfang Juni lässt sich laut Dütsch-Weiß und Moser sagen, ob sich bei den späteren Sorten die kleinen Ansätze zu unbeschädigten Früchten entwickeln können, oder ob sie dann von den Bäumen herunterfallen.