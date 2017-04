Schwierige Situation bei Betreuungsplätzen

Baden-Baden

BT-Aktion für Kinder Baden-Baden (sre) -Regelmäßig bietet das BT seinen Lesern exklusive Aktionen an. Nun sind einmal die Nachwuchsleser an der Reihe: Bei einem Workshop mit Marc Marshall und Guido Jöris können Kinder im Toccarion die Welt des Jazz kennenlernen (Foto: Toccarion). » Weitersagen (sre) -Regelmäßig bietet das BT seinen Lesern exklusive Aktionen an. Nun sind einmal die Nachwuchsleser an der Reihe: Bei einem Workshop mit Marc Marshall und Guido Jöris können Kinder im Toccarion die Welt des Jazz kennenlernen (Foto: Toccarion). » - Mehr

Steinmauern

Spatenstich für Flüchtlingsheim Steinmauern (HH) - Spatenstich in Steinmauern: Auf dem Gelände des Bauhofs entsteht eine Gemeinschaftsunterkunft für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro. Das Projekt soll im Frühjahr 2018 fertiggestellt sein (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Spatenstich in Steinmauern: Auf dem Gelände des Bauhofs entsteht eine Gemeinschaftsunterkunft für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro. Das Projekt soll im Frühjahr 2018 fertiggestellt sein (Foto: HH). » - Mehr

Baden-Baden

"Toben macht schlau" Baden-Baden (up) - Etwa 460 Erstklässler aus Baden-Baden und Sinzheim nehmen an dem Projekt "Toben macht schlau" teil (Foto: up). Bereits zum zwölften Mal sind dafür rund 60 ehrenamtliche Helfer der Sportstiftung Kurt Henn im Einsatz, die das Projekt im Jahr 2005 ins Leben gerufen hat. » Weitersagen (up) - Etwa 460 Erstklässler aus Baden-Baden und Sinzheim nehmen an dem Projekt "Toben macht schlau" teil (Foto: up). Bereits zum zwölften Mal sind dafür rund 60 ehrenamtliche Helfer der Sportstiftung Kurt Henn im Einsatz, die das Projekt im Jahr 2005 ins Leben gerufen hat. » - Mehr