"Reformation mit Hindernissen"

Baden-Baden - "Reformation mit Hindernissen" überschreibt das Stadtmuseum seine jüngste Ausstellung, eine Dokumentation über "500 Jahre evangelischer Glaube in Baden-Baden". Nach der Eröffnung gestern Abend ist die Schau noch bis zum 5.November dieses Jahres zu den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Bereits am Mittwoch zeigten die Initiatorin, Pfarrerin Marlene Bender, und Museumsleiterin Heike Kronenwett gemeinsam mit dem Kurator Dr. Albert de Lange der Presse, was den Besucher in der großen Halle im Erdgeschoss des Museums interessieren dürfte. Verständlicherweise sind Artefakte dreidimensionaler Art nur in geringer Anzahl zu erwarten, dafür ist es Ursula Dix gelungen, den umfangreichen Stoff ästhetisch und eindrucksvoll auf Textsäulen aufzubereiten, was die Ausstellung wie gewohnt zu einer erlesenen und zu erlesenden macht.

Von der Teilung der Markgrafschaft Baden 1535 in den katholischen Herrschaftsbereich von Bernhard III. und den evangelischen unter Ernst von Baden-Durlach, den zumeist gescheiterten Bestrebungen, in Baden-Baden evangelisches Gemeindeleben zu ermöglichen, über die Gründung der evangelischen Kirchengemeinde 1832, den Bau der Stadtkirche am Augustaplatz bis hin zur ökumenischen Vernetzung am Beispiel des ACK (Arbeitskreis Christlicher Kirchen) heutiger Tage ist die Reformationsgeschichte optisch aufbereitet und illustriert.

Die Texte steuerte der niederländische Kirchenhistoriker Albert de Lange bei, der mit einer Karlsruher Pastorin verheiratet ist. Er ist auch für den reich bebilderten Katalog verantwortlich, der in Kooperation mit der Stadtkirchengemeinde realisiert werden konnte. Darüber hinaus bietet die Ausstellung durchaus spektakuläre Exponate. So befinden sich zwei Autographen (eigenhändig geschriebene Texte) von Martin Luther und Philipp Melanchthon im Besitz der Sammlung und sind neben historischen Kirchenbüchern, Tauf- und Sterbe-Registern, einem Bibelexemplar jener Zeit und mehr zu betrachten.

Das Kuriosum der Ausstellung betrifft einen Kakadu, dessen Unterhalt die dargebrachte Stiftung in Höhe von 16000 Gulden im Laufe der 21 Lebensjahre des Vogels buchstäblich auffraß, und gibt Anlass zum Schmunzeln. Expertenführungen vertiefen die Thematik der "Reformation mit Hindernissen". Das Pfarrer-Ehepaar Marlene und Manfred Bender sowie drei weitere sachkundige Persönlichkeiten bieten Führungen zu bestimmten Terminen (meist sonntags) oder auch auf Anfrage an.

Wie der Kirchenhistoriker verriet, gehört seine Sympathie den religiösen Minderheiten und somit auch den Protestanten in der Diaspora Baden-Baden. Die Erlaubnis der Obrigkeit an der Oos, evangelisches Gemeindeleben zu ermöglichen, beruhte damals auch auf durchaus kommerziellen Interessen; waren doch viele der illustren Gäste Protestanten und verlangten für ihre sonntäglichen Gottesdienste ein würdiges Ambiente. So kam es auch zum Bau der englischen und russisch-orthodoxen Kirchen.

Pfarrerin Bender wies darauf hin, dass die Dokumentation auch Mut zur Selbstkritik beweise. Im Pressegespräch wurden weitere Veranstaltungen angekündigt: Vom 16. Juli bis 3. September sind im Rahmen des Stadtkirchen-Jubiläums unter dem Titel "Credo" Malereien von Andreas Felger zu sehen. Im Anschluss an die Reformations-Ausstellung widmet sich das Museum dem Ereignis "125 Jahre städtische Sammlungen".