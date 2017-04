Investition soll Bergbahn retten



Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Merkurbahn auf den Baden-Badener Hausberg erfreut sich großer Beliebtheit. Doch ihr Weiterbetrieb ist nur möglich, wenn in den nächsten Jahren eine erhebliche Summe von mehr als sechs Millionen Euro investiert wird. Dazu ist die Stadt auch bereit. "Die Bergbahn gehört zum Merkur wie der Merkur zur Stadt. Sie ist aus Baden-Baden nicht wegzudenken." Die Aussage von Bürgermeister Alexander Uhlig beim Pressegespräch war eindeutig: Die Stadt will alles tun, damit die Bergbahn, die Jahr für Jahr rund 200000 Menschen auf den 668 Meter hohen Merkur bringt, erhalten bleibt. Dafür muss man aber "einiges an Geld in die Hand nehmen", so Uhlig, denn "sonst wäre Schluss". Zum Jahresende läuft nämlich die Betriebskonzession der Bahn aus. Eine neue Konzession ist nur zu erhalten, wenn erhebliche technische und bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Die nun geplante Vorgehensweise erläuterte gestern Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Oehler. Man wolle bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, zunächst einmal eine Verlängerung der Konzession um drei Jahre erreichen. Dies sei aber nur möglich, wenn verbindliche Beschlüsse zur Sanierung und Ertüchtigung der Bahn - immerhin eine der steilsten Standseilbahnen in Deutschland - vorliegen. Ein erster Schritt hierzu wurde bereits getan, denn im Betriebsausschuss stieß das Verwaltungskonzept in nichtöffentlicher Sitzung auf viel Zustimmung - demnächst wird sich der Gemeinderat damit beschäftigen. Ist die Verlängerung gewährt, dann will man in diesen drei Jahren bis Ende 2020 die nötigen Investitionen vornehmen. Dabei geht es nach Auskunft von Stefan Güldner, Betriebsleiter der Baden-Baden-Linie (BBL), darum, die gesamte Anlage für voraussichtlich etwa 6,25 Millionen Euro den neuen Normen der europäischen Seilbahnverordnung anzupassen. Dies beinhaltet zum Beispiel die Anschaffung neuer Wagen, wobei noch offen ist, ob man sich wieder für das gleiche Modell entscheidet. Bürgermeister Uhlig betonte gestern zu diesem Thema, dass man sicher keine "futuristische Zigarre" auf die Schienen setzen werde. Erneuert werden müssen auch die automatisch funktionierenden Zugangstüren vom Bahnsteig zum Wagen. Gleiches gilt für die gesamte Elektrotechnik, wobei besonders die Fernübertragung von den Bergbahnwagen zur Leitstelle der BBL im Blickpunkt steht. Weitere Punkte sind der Ausbau des Rettungsweges neben der Bahnstrecke sowie der Substanzerhalt der Gebäude (Berg- und Talstation). Güldner betonte, dass man hier keineswegs eine Luxusbahn schaffen wolle, sondern die Anlage nur auf den geforderten Stand der Technik bringen müsse. Die Runderneuerung der Bergbahn soll nicht mit einer längeren Stilllegung verbunden werden. Vielmehr möchte man die schon immer zu Jahresbeginn erforderliche mehrwöchige Betriebsunterbrechung für Wartungsarbeiten (Revision) noch etwas ausdehnen, und in dieser Zeit die nötigen Arbeiten vornehmen. Die dafür nötigen beträchtlichen Finanzmittel, so Helmut Oehler, ließen sich nicht völlig durch einen Griff in die Rücklagen schultern, da sei auch eine Darlehensaufnahme nötig. Vielleicht könne die Stadt auch eine Spendenaktion ins Leben rufen, um diesen "finanziellen Kraftakt" zu schaffen. Darüber hinaus wollen die Stadtwerke mit einem Marketingkonzept, das sich auch an das weitere Umland richtet, versuchen, die Attraktivität des Merkurs und die Fahrgastzahlen der Bahn noch zu steigern. "Wir wollen neben den Betriebskosten auch einen Teil der Investitionsausgaben erwirtschaften", sagte Oehler.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Ansturm bei Ostereiersuche Baden-Baden (fs) - Das traditionelle Ostereiersuchen auf dem Merkur lockte am Samstag Tausende auf den Baden-Badener Hausberg. Da war schon etwas Geduld gefragt beim Warten auf die Bergbahn. Insgesamt mussten von den Kindern 9 999 bunte Eier eingesammelt werden (Foto: fs). » Weitersagen (fs) - Das traditionelle Ostereiersuchen auf dem Merkur lockte am Samstag Tausende auf den Baden-Badener Hausberg. Da war schon etwas Geduld gefragt beim Warten auf die Bergbahn. Insgesamt mussten von den Kindern 9 999 bunte Eier eingesammelt werden (Foto: fs). » - Mehr