Obstgut Leisberg steht im Fokus

Baden-Baden - Das tatkräftige Engagement der Bürgergemeinde Unterbeuern (BGU) beim Obstgut Leisberg ist das beherrschende Thema der gut besuchten und ausgesprochen fröhlichen Jahresversammlung im Alten Rathaus in Lichtental gewesen.

Der dank Ralf Scherer hochmusikalische Sommerhock im Juni, die gemeinsam mit dem Theresienheim ausgerichtete Adventsfeier sowie eine erfolgreiche Fasnachtssaison waren da fast nur Randnotizen der Vorsitzenden Waldtraud Nölle.

Nach einer ersten Begehung des Obstguts Leisberg im Sommer und entsprechenden In-formationen brauchte es nur wenige Projektsitzungen, bei denen durchaus kontrovers diskutiert, die große Chance für die BGU jedoch sofort erkannt wurde, sich neben der Fasnacht ein solides und zukunftsträchtiges zweites Standbein zu sichern. Die 180 Obstbäume haben schon alle Baumpaten gefunden, an den bereits erfolgten und geplanten weiteren Baumpflanzungen zur Förderung der Artenvielfalt besteht ebenfalls großes Interesse. Die Scheune als Mittelpunkt des Obstguts wird eine zentrale Anlaufstelle sein, auch für diverse Veranstaltungen wie ein Apfelblüten- oder ein Erntefest und vieles mehr.

Schulen und Kindergärten sollen hier die Möglichkeit für ein "grünes Klassenzimmer" bekommen, erste Gespräche laufen bereits. Ein Sponsor will sich hier besonders einbringen und trägt alle Kosten für Leitern, Körbe und Arbeitsgeräte für die Kinder und übernimmt im Herbst auch die Kosten für die Versaftung der Äpfel.

Nölle dankte allen Helfern bei der Verteilung der Baumpatenschaften und dem ersten, trotz schlechten Wetters erfolgreichen kleinen Fest am Ostermontag bei Kaffee und Ku-chen an der Scheune. Viele Paten waren gekommen, um die von Norbert Steinel gestalteten Schiefertafeln eigenhändig an ihrem Baum anzubringen. Dank der überaus positiven Resonanz in der Bevölkerung bereitet die umfangreiche Arbeit der Projektgruppe viel Freude, zudem fanden darüber rund 150 neue Vereinsmitglieder zur BGU, darunter viele junge Familien.

Peter Böhlen informierte über die beantragten Leader-Fördermittel für Stromleitung, Elektroausstattung, Sanitärbereich, Malerarbeiten, Küchenzeile und Festgarnituren, die in voller Höhe bewilligt worden seien. Banken, Stiftungen, Sponsoren und Förderer zeigten bereits großes Interesse an finanzieller Unterstützung. Laut Böhlen sollen Mitte bis Ende Juni die Anschlüsse verlegt sein, im Juli folgen die Innenarbeiten, so dass im August die Abrechnungen erstellt seien und im November Geld fließen könne. Da das Projekt vorfinanziert werden muss, geht der Aufruf der BGU weiter an alle interessierten Spender für dieses Bürgerprojekt, um den vollen Betrag der Fördermittel ausschöpfen zu können.

Kassiererin Silke Müller vermeldete einen positiven Kassenbestand, worauf der Ge-samtvorstand entlastet wurde. Bei den Wahlen wurde die zweite Vorsitzende Susanne "Snoopy" Ziller ebenso bestätigt wie Schriftführer Guido "Fiedel" Wallbaum und die Beisitzer Philip Nölle, Peter Böhlen, Udo Müller und Sabine Scherer, ebenso die Kassenprüfer Jerrit Fischer und Sefanie Franz. Zur neuen Kassiererin wurde Stefanie Wittmann gewählt, da Silke Müller nach fünf Jahren ihr Amt zur Verfü-gung stellte. Eine einstimmig angenommene Satzungserweiterung beinhaltet künftig im Hinblick auf das Obstgut Leis-berg neben der Förderung des traditionellen Brauchtums auch die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde sowie der Kleingärtnerei.