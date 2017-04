Gummibärchenkonzert erzählt Geschichte vom Elefanten Babar Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Die Gummibärchen-Konzerte, veranstaltet von der Philharmonie Baden-Baden im Weinbrennersaal des Kurhauses, machen in jedem Jahr beiden Seiten, Kindern wie Musikern, mächtig viel Spaß. Das war auch bei dem gestrigen Konzert der Fall. Lauschen konnte die Kinderschar der Geschichte von "Babar, dem kleinen Elefanten", nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Jean de Brunhoff. In die Rolle des Vorlesers schlüpfte Fritz Peter Schmidle. Beschlossen wird die Konzertreihe am 15. Mai um 16 Uhr, mit dem traditionellen Familienkonzert. Am Anfang stand die Einführung der Kindergarten- und Grundschulkinder aus der Region in die Instrumentierung eines philharmonischen Orchesters. Vorgestellt wurden Bassgeige, Cello, Flöte, Geige und Co. von Orchester-Sprecher Arndt Joosten. Schon während der Vorstellung spendete die Kinderschar den Musikern ordentlich Beifall. Besucht wird jedes Konzert von etwa 200 bis 300 Kindern, erzählt Joosten im BT-Gespräch. Entsprechend lebhaft geht es im altehrwürdigen Weinbrenner-Saal auch zu. Beginnt das Orchester, unter der Leitung von Kapellmeisterin und Dirigentin Judith Kupitz, zu spielen, dann herrscht plötzlich konzentrierte Stille. "Babar, der kleine Elefant", handelt von einem kleinen Elefanten, der vor Jägern, die seine Mutter töteten, in die Stadt flüchtet. Dort trifft er auf eine alte Dame, die ihm jeden Wunsch erfüllt und ihn zum Lernen in die Schule schickt. Eines Tages verirren sich Cousine Celeste und Cousin Arthur in die Stadt. Wieder zurück im Dschungel, wird Babar zum König der Tiere gekrönt. Ganz nah bewegen sich die Instrumentalisten mit ihrem Spiel, die Musik komponierte Francis Poulenc, an der Geschichte. Jeder Stimmung sind Instrumentenregister zugeordnet. Ist alles harmonisch, kommen Flöten und Geigen zum Einsatz. Gilt es dramatische Ereignisse musikalisch zu überhöhen, melden sich tiefes Blech, Bässe und Pauken, Angst wird in Moll zelebriert. Erzählt wird die Geschichte quer durch alle Instrumentengruppen. Es ertönt Vogelgezwitscher, zu hören sind die Stadtgeräusche, es wird zum Tanz aufgespielt bei der Hochzeit von Celeste und Babar oder musikalisch die Hetzjagd der Jäger nachempfunden. Seit etwa 25 Jahren, so Joosten, finden die Gummibärchen-Konzerte statt. Benannt sind sie nach der gleichnamigen Süßigkeit, die nach Konzertende auf die Kinder wartet. Diese hatten zuvor auch die Gelegenheit, im Rahmen eines Wettbewerbs die Geschichte in Bilder umzusetzen. Die besten Zeichnungen flimmerten während des Konzerts über die Leinwand.

