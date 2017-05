"Schnittstelle zu den Unternehmen"

Baden-Baden - Im Vorgriff auf den "Tag der Arbeit" am kommenden Montag hat Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern im Rathaus Personal-, Betriebs- und Ortschaftsräte, Gewerkschafter sowie Vertreter mehrerer Institutionen und der Verwaltung empfangen.

Sie dankte den Arbeitnehmervertretern als "Schnittstelle zu den Unternehmen" für ihre Arbeit, Informationen an Mitarbeiter und Geschäftsleitungen heranzutragen. Hoch bewertete sie auch die Arbeit der Gewerkschaften, die in übergeordneter Funktion den Arbeitnehmern nicht nur in Sachen Arbeitsrecht Hilfe böten. Die Wirtschaftskrise zwischen 2007 und 2009 habe gut bewältigt werden können, weil die Tarifpartner rasch wieder in ein produktives Klima zurückgefunden hätten. "Andere Länder haben das nicht", sagte Mergen, auch mit Verweis auf über 44 Millionen Menschen, die in Deutschland in sozialversicherungspflichtiger Arbeit stünden. Wären es weniger als die Hälfte der Bevölkerung, würde das System fragil.

Der 1. Mai als "Tag der Arbeit" solleauch daran erinnern, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer verantwortungsvoll miteinander umgehen sollten. Mergen sah die Digitalisierung der Arbeitswelt als Chance. Doch auch darüber hinaus müsse man sich quer durch alle Berufsgruppen fragen: "Welches sind unsere Stärken hier im Land?" Fachkräftemangel und Bildung seien weitere wichtige Themen. Unbesetzte Stellen bedeuteten mehr Stress die Kollegen. Deshalb sei es im Interesse aller, unter anderem auch Flüchtlinge zu qualifizieren. "Die beste Integration ist, wenn diese in Arbeit kommen." Man dürfe nicht dieselben Fehler machen wie bei der Nicht-Integration der Türken, die lange nur in Niedriglohnbeschäftigungen untergekommen seien. "Alle autarken Volkswirtschaften scheiterten. Nur offene Gesellschaften können bestehen", fügte Mergen hinzu. Großes Lob spendete sie den Ehrenamtlichen, die sich in integrativen Bereichen engagieren.

Sie verwies auch auf die vielen "Baustellen", die auf der Agenda der Stadt stünden, um den Wirtschaftsstandort Baden-Baden voranzubringen - beispielsweise in Oos, Haueneberstein, im Gewerbegebiet Braunmatt und an vielen weiteren Punkten. Auch müsse die Gründerkultur, die in der Stadt herrsche, vor allem in Sachen Handel, Dienstleistungen und Service, unterstützt werden, zusätzlich zur bereits hohen Kompetenz des ELAN-Gründerzentrums. Auf einer Steigerung von zuletzt 1,7 Prozent auf rund 30000 sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige und deren Familien reagiere die Stadt mit Schaffung von Wohnraum und Investitionen in derzeit sieben Kindergärten.

Kritik übte Mergen in Sachen verkaufoffener Sonntage insbesondere an der Gewerkschaft Verdi. Bei dem heutigen Einkaufsverhalten rund um die Uhr via Internet müsse etwas getan werden, um den Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken. Sonst drohe, wie vielerorts bereits, eine Verödung der Innenstadt. "Baden-Baden lebt von den Gästen insbesondere auch sonntags." Ohne sie komme auch bald niemand mehr in die Caracallatherme oder in die anderen Kur- und Kultureinrichtungen der Stadt. Und mit Blick auf die Gastronomie richtete Mergen einen weiteren dringenden Appell an die Gewerkschaften: "Warum einen Koch nicht länger als zehn Stunden beschäftigen? Mancher Gastronom kann sich keine zwei Köche leisten. Deshalb: Bitte mehr als zehn Stunden pro Tag! Ein Dialog ist hier sehr wichtig!", schloss Mergen ihre Rede.