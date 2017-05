Viel Kritik am ersten Bauhof-Flohmarkt

Baden-Baden - Es war nicht alles eitel Sonnenschein beim ersten Flohmarkt des Jahres am neuen Standort des städtischen Baubetriebshofs in der Flugstraße als Ersatz für den Waldseeplatz. Dabei entzündete sich die teils herbe Kritik weniger an der Örtlichkeit als vielmehr an der für mangelhaft erachteten Organisation im Vorfeld.

Sehr viele Flohmarkthändler, aber auch etliche Besucher (die fast alle namentlich nicht genannt werden wollen) beklagten sich bitter über die in den ersten Stunden noch fehlende Ausschilderung. Sie seien trotz Navigationsgerät völlig in die Irre geführt worden, wären ewig gekreist und seien schier verzweifelt, so deckten sich zahlreiche Erfahrungsberichte.

Nur bedingt äußerten sie Verständnis, da dieses Chaos in den Augen der Betroffenen mit entsprechenden Hinweisschildern hätte vermieden werden können. Wie berichtet, dauert die Baustelle auf der B3 neu aufgrund eines schweren Arbeitsunfalls länger. Eine Baden-Badenerin monierte insbesondere fehlende Hinweise am Bahnhof, sie sei mit ihrem Fahrrad kurz vor Rastatt wieder umgekehrt und habe den Standort letztlich mit viel Mühe doch noch gefunden. Für Empörung sorgte auch der Auftritt von Politessen, die rund um den Flohmarkt Knöllchen verteilt haben sollen. Heftig kritisiert wurde zudem die völlig fehlende Werbung im Vorfeld. Selbst jahrelang treue Händler mussten erst einmal im Internet nachschauen, wann und wo denn überhaupt Flohmärkte hier stattfinden.

Schelte für den Betreiber "Gero's Flohmarkt" gab es auch wegen des fehlenden Imbissstandes, der angeblich aufgrund "der kurzen Zeitspanne" nicht mehr verpflichtet werden konnte, und das einfache Dixie-Klo wurde ebenfalls nicht als Errungenschaft gewertet. Eine Händlerin empfand es als "unverschämt", nachdem das Auto am Stand und eine Platzmiete von sieben Euro pro Meter zugesagt waren "dass dann plötzlich acht Euro und das Auto außerhalb" Usus waren. Dennoch findet sie den neuen Standort am Bauhof gut, mit viel Platz, an dem sich die Händler ausbreiten können. Am Samstag hätten sogar noch viele weiteren Raum gehabt, nur rund 40 Stände boten ihre Waren feil. Alexandra und Saskia aus Gernsbach fanden zwar auch, dass für das erste Mal wenig los war, dennoch zogen sie mit ihrem Angebot ein illustres Publikum an "von der feinen, adretten Dame bis zum Punk-Girl war bei uns alles vertreten", stellten sie vergnügt fest. Ulli Kraus war mit dem Andrang an ihrem Stand ganz zufrieden, registrierte aber auch alle bereits angesprochenen Probleme und brachte bei der etwas angespannten Parksituation und im Hinblick auf umgebendes Firmengelände die Notwendigkeit von Rettungsgassen ins Spiel. Doch wie manche ihrer Standkollegen und auch Besucher zeigte sie sich nach dieser etwas missglückten Premiere versöhnlich "man gibt jedem eine zweite Chance". Iris Göhringer-Twardon irrte zwar morgens auch erst durch die Gegend und bedauerte, dass sie ihr Auto nicht direkt am Stand abstellen konnte wie am Waldseeplatz, doch auch sie wird wiederkommen.

Wolfgang Arens fand für die Auslagerung deutliche Worte, dass ein Flohmarkt und dessen Klientel offenbar nicht ins Konzept der Stadt passe. Er regte an, statt sich nur mit dem schönsten Weihnachtsmarkt zu brüsten, den attraktivsten Flohmarkt zu etablieren, der dann ebenso Besucher weit über die Region hinaus anziehen würde wie jährlich in Furtwangen.