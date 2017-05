Bürgerbüros: Der Personalengpass hat ein Ende Baden-Baden (hol) - Von heute an gehören die Personalengpässe in den Bürgerbüros der Vergangenheit an. Die im Herbst 2016 beschlossenen längeren Öffnungszeiten können umgesetzt werden: Das Bürgerbüro am Jesuitenplatz ist demnach 31 Stunden in der Woche und das im Briegelacker 37,5 Stunden in der Woche geöffnet. Wie viele Mitarbeiter sind jetzt in den beiden Bürgerbüros angestellt? Zuletzt seien zwei neue Mitarbeiterinnen eingestellt worden, heißt es von der Stadt-Pressestelle. Eine sei noch in der Einlernphase, die andere absolviere gerade ihre Abschlussprüfung. Insgesamt arbeiten damit an den Infotheken im Briegelacker zwei Teilzeitkräfte und im Rathaus eine Vollzeitkraft sowie in den Bürgerbüros fünf (Briegelacker) und zwei (Rathaus) Kundenbetreuer. Somit ist das Team in den beiden Bürgerbüros wieder komplett und das im vergangenen Jahr stark ausgedünnte Serviceangebot mit teilweise auf wenige Stunden verkürzten Öffnungszeiten kann wieder ausgeweitet werden. Wie sind die Öffnungszeiten im Bürgerbüro am Jesuitenplatz? Konkret gelten ab heute, 2. Mai, folgende Öffnungszeiten: Im Rathaus sind die Infothek und das Bürgerbüro montags bis mittwochs zwischen 9.30 und 16 Uhr, donnerstags von 9.30 bis 17.30Uhr und freitags von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Und im Briegelacker? Die Infothek und das Bürgerbüro im Briegelacker sind montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17.30Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Was kann man in den beiden Einrichtungen erledigen? Die beiden Infotheken sollen jeweils die erste Anlaufstelle für Bürger sein und eine Lotsen- und Briefkastenfunktion wahrnehmen. Sie dienen als Telefonzentrale, und die Mitarbeiterinnen erteilen Auskünfte. Zudem werden Mülltüten und Umweltkalender ausgegeben, man kann Altbatterien, CD und Korken abgeben und eine Sperrmüllanmeldung ausfüllen, außerdem werden Anträge ausgegeben. Bei den Kundenberaterinnen können sämtliche Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten erledigt werden. Zudem werden Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bestätigungen ausgestellt, man kann Hunde an- und abmelden, einen Führerschein sowie den städtischen Familienpass beantragen. Außerdem dienen die beiden Bürgerbüros auch als Fundbürostelle. Zusätzlich kann man im Bürgerbüro im Rathaus den Landesfamilienpass, Anwohnerparkausweise und während Wahlen auch die Briefwahlunterlagen beantragen. Gibt es noch weitere Veränderungen? Ja, im Sommer sind Umbauarbeiten vorgesehen, bei denen die Anlaufstelle am Jesuitenplatz barrierefrei und bürgerfreundlicher gestaltet werden soll. Der Eingang des Bürgerbüros soll künftig an der Vorderfront des Gebäudes liegen und direkt von der Fußgängerzone erreichbar sein. Rechts des Eingangs wird eine neue Rollstuhlrampe gebaut. Die Fahrradständer werden links angeordnet. Arbeitsplätze und Wartebereich im Bürgerbüro werden neu geordnet. Die Verwaltung rechnet mit Baukosten von 135000 Euro. Es wird mit einer Bauzeit von zwei bis drei Monaten gerechnet. Das Bürgerbüro wird in der Bauzeit nicht schließen, sondern in anderen Räumen im Rathaus untergebracht.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben