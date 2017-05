Traumwetter beim Radrennen

Kuppenheim



Schützengilde will Schüler trainieren Kuppenheim (ar) - Die Schützengilde Kuppenheim will nach Ostern eine Kooperation mit der Realschule starten. Alle zwei Wochen wird ein Training im Schützenhaus angeboten. Für die Schüler werde ein Fahrdienst angeboten, so der Vorsitzende bei der Hauptversammlung (Foto: Gangl). » Weitersagen (ar) - Die Schützengilde Kuppenheim will nach Ostern eine Kooperation mit der Realschule starten. Alle zwei Wochen wird ein Training im Schützenhaus angeboten. Für die Schüler werde ein Fahrdienst angeboten, so der Vorsitzende bei der Hauptversammlung (Foto: Gangl). » - Mehr