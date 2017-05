Traumwetter beim Radrennen Von Peter Fauth-Schlag Sinzheim - Ein besseres Traumwetter als am Sonntag hätten sich der Vorsitzende des Radsportvereins (RSV) "Edelweiß" Kartung, Lothar Walter, die Teilnehmer und die Zuschauer des 37. Kartunger Radrennens kaum wünschen können. Rund 200 Meldungen umfasste das Starterfeld, das den 1,3 Kilometer langen Rundkurs in sieben verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Rundenzahlen unter die knallhart aufgepumpten, schmalen Rennrad-Pneus nahm. Erstmals fand das Rennen nicht, wie bisher, im September statt. Walter erläuterte, warum. Heuer war es turnusgemäß der RSV, der in Kartung im Wechsel mit den anderen Vereinen den Maibaum zu stellen hatte. Eine Aktion, die mit allem Drumherum wie Bewirtung, Zeltaufbau und -abbau drei Tage lang gut 80 Aktive beschäftige. Das sei ihnen nicht zweimal im Jahr zuzumuten. Deshalb und weil diese Änderung so gut geklappt habe, wolle der RSV versuchen, dieses Radrennen künftig im Frühjahr zu etablieren, "wenn der Verband mitmacht", hofft Walter. Seine persönlichen Highlights waren die Hoffnung auf ein gutes Abschneiden der RSV-Cracks und das letzte abendliche Hauptrennen der Männer A, B und C über 50Runden oder 65 Kilometer. Den Auftakt machten die Senioren "41+" über 40 Runden und 42 Kilometer. Mit vernehmlichem Rauschen zog deren Pulk Runde um Runde an der Start-Ziel-Tribüne vorbei, wo Streckensprecher Thomas Senski, selbst ehemaliger, beim RSV trainierender Elite-Radfahrer, das Geschehen auf dem Asphalt lebendig kommentierte. Keiner fuhr langsamer, als 40 Stundenkilometer. "Normal sind 50 oder 60 Sachen", sagte Walter und fügte süffisant hinzu: "Die Alten Herren sind fitter, als die Jungen!" Aber auch der Nachwuchs, von den Einsteigern U7 bis U19, Schüler U11, U 13, U15 und U17 bekam seine Chance, auf den Strecken von acht bis 26 Runden oder 10,4 bis 33,8 Kilometern seinen rennradsportlichen Ehrgeiz unter Beweis zu stellen. Der Kartunger Rennsporttag, der dank des Einsatzes auch vieler Helferinnen (O-Ton Walter: "Ohne Frauen geht beim RSV gar nix!") mit Leckerein vom Grill, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen zu einem Event für die ganze Familie wurde, endete mit folgenden Ergebnissen: Die jeweils ersten drei Plätze belegten jeweils bei den Senioren: Frank Erk (Team il-Diavolo-Pure White), Ralf Metz (RSV Nassovia Limburg), Erik Danner (Team Biehler-Ur-Krostitzer). U11: Tyler Eyk (WTC de Amstel), Benedikt Benz (RSG Offenburg-Fessenbach). U13 Schüler: Paul Adomeit (Radsport Team Lutz), Linus Schmid (RRC Endspurt Mannheim), Noah Ratz (RSV Schwalbe Ellmendingen). U13 Schülerinnen: Emilia Meier (RSG Eichstetten), Charlotte Graner (RSV Edelweiß Achkarren), Maksima Müller (RV Badenia Linkenheim). U15 Schüler: Tim Weispfennig (RSV Edelweiß Oberhausen), Frederic Hotel (RSV Edelweiß Oberhausen), Fabian Wünstel (RSV Rheinzabern). U17 Jugend männlich: Plinius Naldi (RSV Ellmendingen), Tim Neffgen (RSV Düren), Thies Springmann (RSV Edelweiß Oberhausen). U17 Jugend weiblich: Finja Meier (RSG Eichstetten), Sunny Angelina Gschwender (RSV Edelweiß Kartung), Lea Walgenbach (RSC Linden). Hauptrennen Männer über 50 Runden (65 Kilometer): Simon Nuber (Team Möbel Ehrmann), Andreas Mayr (RSC Kempten), Florian Tenbruck (Racing Students BL-Team).

