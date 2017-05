Durchwachsene Bilanz der Händler

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Strahlender Sonnenschein lockte Tausende zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 30.April in die Baden-Badener Innenstadt, darunter auffallend viele junge Familien mit Kindern. Die Bilanz der Einzelhändler war dagegen durchwachsen. Meterlange Schlangen vor den Eisdielen und bis auf den letzten Platz besetzte Straßencafés sind an verkaufsoffenen Sonntagen ein gewohntes Bild, sofern das Wetter so optimal mitspielt wie diesmal. Die Kinder hatten ihren Spaß bei dem als Minion auftretenden Luftballonmann, balancierten fröhlich auf den Spielgeräten oder bestaunten mit ihren Eltern die menschliche Skulptur der drei Scheichs am Blumenbrunnen. Etliche Geschäfte hatten zusätzliche Stände aufgebaut. Doch gemessen an der Zahl der über die Nachmittagsstunden gesichteten Einkaufstüten war insgesamt wohl meist eher Flanieren als Shopping angesagt. Michaela Schnetzer, die feinen Essig, Whisky, Wein oder Öle vom Fass anbietet, sah an den vorangegangenen verkaufsoffenen Sonntagen eine deutlich höhere Besucherresonanz. Sie empfand das Hickhack im Vorfeld als sehr verwirrend, ob der Termin nun stattfindet oder nicht, und hätte sich hier eine bessere Informationspolitik gewünscht. Bei Goldschmied und Edelsteinschleifer Niels Schmitt steht bei solchen Aktionen sowieso der Chef selbst im Laden, wie er mit einem Augenzwinkern zum Thema Gewerkschaftsverbot anmerkt. Er wertet das Ganze eher als Imagetag, bei ihm wurde "viel geguckt und viele Gespräche geführt", der Verkaufserfolg war "mittelprächtig". In ihrer Damenboutique konnte Monika Strassmann keinen Nachteil aufgrund der späten Terminfreigabe sehen, ebenso wie Roland Kalmbacher vom Outdoor-Ausrüster. Bei dem super Wetter zog es die Menschen wohl eher in die Natur oder die Straßencafés, wertete er die etwas ruhigere Nachfrage. Eine interessante Theorie stellten Angelika Schäfer und Manuela Schubert in ihrem Geschäft für Geschenkideen, Deko- und Wohnaccessoires auf: Durch die vorherigen Diskussionen und den Ausschluss der Cité vom verkaufsoffenen Sonntag hätten vielleicht viele auswärtige Autofahrer schon dort wieder umgedreht in der irrigen Ansicht, dass auch die Geschäfte in der Innenstadt geschlossen seien. Insgesamt verlief der Tag für sie zufriedenstellend, wenn auch etwas ruhiger als sonst. Auch die Confiserie von Claudia Keller war diesmal nicht so stark nachgefragt, aber ob das nun an der späten Terminierung oder dem Sonnenhunger der Besucher lag, die sich einfach lieber im Freien aufhielten, konnte sie nicht sagen. In ihrem Unterwäsche- und Bademodengeschäft hätten viele verunsicherte Kunden extra nochmals nachgefragt, ob der verkaufsoffene Sonntag nun wirklich stattfindet, die Einkaufslust sei dann aber auffallend gut gewesen, stellte Filialleiterin Fabienne Sattler zufrieden fest. Porzellan und Geschirr war bei Heidi Fischer ebenso gut nachgefragt wie an sonstigen Aktionstagen, sie hätte sich aber etwas mehr Werbung im Vorfeld gewünscht. Für Buchhändler Joshua Straß hat der Tag "mehr Anekdoten beschert als wirkliche Kunden". Er sieht sich als Teil einer Gastgebergemeinschaft und beteiligt sich deshalb, aber ihm würde ein verkaufsoffener Sonntag pro Halbjahr völlig reichen.

