Klang von 40 Cellisten sorgt für Hörgenuss Von Gisela Brüning Baden-Baden - Selbst die vielfache Anrufung "Komm lieber Mai und mache...", von Mozart variantenreich komponiert und von 40 Cellisten und vier Kontrabässen klangvoll umgesetzt, konnten den Wonnemonat am Montagnachmittag nicht umstimmen. Das Gute war, dass der Weinbrennersaal des Kurhauses bei diesem kostenfreien Hörgenuss voll besetzt war. Das seltene Erlebnis, eine solch große Cellisten-Formation live zu erleben, tritt seit 2012 jährlich auf Initiative des Wahl-Baden-Badeners Friedhelm Sommer im Kurhaus ein. Selbst Ausübender und Liebhaber des schönen Streichinstruments, engagierte er sich nicht nur als Mäzen. Vielmehr gelang es ihm, sowohl professionelle als auch Liebhaber-Cellisten aus ganz Deutschland zu einem Orchester zusammenzuschmieden, das heuer unter dem Dirigat von Norbert Studnitzki einmal mehr bewies, welch beeindruckende Leistung zustande kommt, wenn sich Musikalität, technische Reife und Freude am gemeinsamen Spiel verbünden. Ein Menü, das reichlich "Sahnestücke" aus Klassik, Oper, Operette und sogar Unterhaltungsmusik auftischte, stellte die anspruchsvollen Gäste durchaus zufrieden, wie nicht endender Beifall und stehende Ovationen verrieten. Das kluge Arrangement des Dirigenten achtete darauf, die Amateure nicht zu überfordern, überließ ihnen per rhythmischem Pizzicato häufig die Rolle des basso continuo, während die Profis den vollen schwelgerischen Orchesterklang zauberten. Mozart durfte sich in einem bunten Melodienreigen aus bekannten Opern weitere Male empfehlen, zu dem auch Carl-Maria von Weber, Giuseppe Verdi oder Giacomo Puccini und andere Komponisten allseits Bekanntes beisteuerten. Die Vorstellung seiner absoluten Lieblings-Arie und gleichzeitig der Sängerin Carmel Tariera vom Karlsruher Staatstheater überließ Friedhelm Sommer nicht dem Moderator. "An den Mond", das Lied der Nixe "Rusalka" aus der gleichnamigen Oper von Anton Dvorak sang die Sopranistin mit anrührendem Timbre, bevor sie sich später noch als Operetten-Diva und Folksängerin eines Liedes aus Neuseeland als höchst vielseitig empfahl. Sie war nicht die einzige "Entdeckung" des rührigen Friedhelm Sommer: Stets offen für junge Talente, nahm er die Geschwister Roberta und Richard Verner unter seine Fittiche. Die Bundespreisträger bei "Jugend musiziert", sie auf der Geige, ihr Bruder als Cellist, entfesselten das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen. Höchst virtuos, musikantisch lebendig und scheinbar mühelos brillierten sie mit der Passacaglia nach einem Händel-Thema des norwegischen Komponisten Johan Halvorsen. Man kann nur hoffen, dass die Besucher, dankbar für diesen kostenlosen Kunstgenuss, die Sammelbüchse zugunsten ehrenamtlicher Operationen eines Pforzheimer Augenarztes in Zentral-Afrika bereitwillig füllten.

