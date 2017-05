Frostschäden: Hilfe nur bedingt möglich

Sinzheim - Finanzielle Hilfen bei Ernteausfällen, Subventionen für Steillagen und die Stärkung des Weintourismus: Bei einem Besuch von Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, auf dem Weingut Kopp im Sinzheimer Ortsteil Ebenung gab es für die CDU-Politikerin Informationen aus erster Hand.

Neben etlichen Kommunalpolitikern nutzten auch einige Weingutsbesitzer aus dem Rebland die Gelegenheit des "Weinbaudialogs".

Mit dabei war auch der Präsident des Badischen Weinbauverbands, Kilian Schneider, der zu den aktuellen Frostschäden eine Größenordnung von rund 25 Prozent der in Baden bewirtschafteten Weinbaufläche anführte. Die teilgeschädigten Flächen seien bisher schwer abzuschätzen. "Wir halten uns zurück, Beträge zu nennen", sagte Schneider.

Zuvor hatte die Staatssekretärin die Möglichkeiten finanzieller Hilfen thematisiert. Die EU könne wegen möglicher Wettbewerbsverzerrungen nicht gleich helfen. Die Bundesrepublik würde nur handeln, wenn eine nationale Katastrophe ausgerufen würde. Deswegen müssten die Landespolitiker darlegen, wie geholfen werden könne. "Wie geht es den Winzern, die auf Kante genäht haben?" Gurr-Hirsch brachte indirekte Hilfen ins Gespräch, beispielsweise steuerliche Erleichterungen, damit Winzer und Landwirte finanziellen Spielraum bekämen, um Rücklagen bilden zu können. Auch nannte die Landespolitikerin die Möglichkeit, seitens der Landesregierung einen Fonds zu bilden, aus welchem Ernteausfälle beglichen werden könnten.

Ein Zuhörer wies auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Weinbauern und Landwirte hin: "Risikorückstellungen helfen den Betrieben nicht, denen das Wasser ohnehin bis zum Hals steht." Der Landtagsabgeordnete Tobias Wald (CDU) brachte Bürgschaften und "Liquiditätshilfemaßnahmen" durch das Land zur Sprache.

Der badische Weinbaupräsident mahnte: "Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass die gesamte Weinernte 2017 vernichtet ist. Die Obstbauern sind mit Zwetschgen und Kirschen schlimmer betroffen. Wir werden eine berufsständische Solidarität benötigen." Gemeinschaftssinn unter den Winzern ist laut Schneider vor allem dann gefragt, wenn Weinbaubetriebe, die Wein haben, den Wein an solche Winzer abgeben müssen, die trotz Frostschäden ihren Lieferverpflichtungen nachkommen müssen.

Die CDU-Politikerin erwähnte, dass es noch "Umstrukturierungsmittel" gebe, die abgerufen werden könnten, wenn alte Reben früher als vorgesehen entfernt und gegen Jungpflanzen getauscht würden. Die ehemalige württembergische Weinkönigin nannte den Frostschaden und andere Wetterextreme einen "Strukturwandelbeschleuniger".

"Wir haben mit filigranen Weinen beste Qualität, aber der Absatz stagniert. Wie sollen wir mit dem Strukturwandel umgehen, um mit der Politik die richtigen Entscheidungen zu treffen?", fragte sie in die Runde. An erster Stelle schlug Gurr-Hirsch "Flurneuordnungen" vor, um Weinberge ökonomisch zu bewirtschaften. Ebenso erwähnte sie die Möglichkeit einer finanziellen Förderung von Steillagen, damit die typische Kulturlandschaft erhalten bleibe.

"Eine Subvention von Steillagen kann nicht die Lösung des Problems sein", gab Weingutsbesitzer und Gastgeber Johannes Kopp zu bedenken. "Die Kommunalpolitik und die Gemeinden müssen einfach mehr auf ihre Winzer halten", forderte er und unterrichtete die Anwesenden über ein aktuelles Negativ-Beispiel: Beim Orthopädenkongress in der Kurstadt sei kein einziger Winzer aus der Umgebung vertreten gewesen. Robert Schätzle vom Weingut Schloss Neuweier schloss sich der Kritik an: Es sei ein Unding, dass zwei Württemberger und Pfälzer Weingüter bei so einer wichtigen Veranstaltung vertreten seien. Es könne doch nicht sein, dass nach dem großen Weingipfel Anfang Februar "unsere Bestrebungen sabotiert werden". "Ist die Botschaft noch nicht angekommen? Es ist für die Region wichtig, dass wir da stehen, das schafft Authentizität." Schätzle sprach von einem "Affront", wenn dieser "Fauxpas" von Verantwortlichen auch noch in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werde.

Die Staatsministerin stellte fest, dass früher die Bereitschaft, für den heimischen Wein zu werben, viel größer gewesen sei. "Wir haben einen guten Humus für Regionalität - Vertrauensvorschuss und Transparenz".

Im Anschluss an den Dialog in der Kelterhalle gab es noch eine Führung durch die Produktionshallen des Weinguts.