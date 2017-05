Leo: Kritik an Kostenkontrolle Von Henning Zorn Baden-Baden - Deutliche Kritik an der Stadtverwaltung übt die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hinsichtlich der Leopoldsplatz-Sanierung. Die GPA hat sich die Auftragsvergabe für dieses Großprojekt nach Bekanntwerden der hohen Mehrkosten auf Bitten der Stadt angeschaut. Über das Ergebnis dieser "Beratung" informierten OB Margret Mergen und Bürgermeister Alexander Uhlig gestern bei einem Pressegespräch. "Die GPA hat uns einiges ins Stammbuch geschrieben", betonte Uhlig. Als ein Hauptversäumnis wirft die Prüfungsanstalt der Stadt eine unzureichende Kostenkontrolle vor, der es an Systematik und Konsequenz gefehlt habe. Diese Überwachung habe "nicht so stattgefunden, wie sie hätte sein müssen", führte Uhlig dazu aus. Er selbst habe erst im Dezember Kenntnis darüber erhalten, dass sich die Kosten anders entwickeln als gedacht. Es habe anfangs an einer expliziten Projektsteuerung gefehlt. Ein von der Stadt eingeschaltetes externes Fachbüro habe das Bauprojekt lediglich dokumentiert, aber keine klare Verantwortlichkeit für eine Projektsteuerung gehabt. Erst die Bildung einer verwaltungsinternen Projektsteuerungsgruppe habe die Situation geändert und die Kontrollaufgabe erfüllt. Inzwischen wisse man auch genau, wohin die Reise bei den Kosten gehe, meinte der Bürgermeister und nannte den aktuellen Stand von 7,02 Millionen Euro. Ähnlich äußerte sich gestern auch Rudolf Schübert, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen: Die Projektsteuerung sei anfangs nicht mit der nötigen Konsequenz umgesetzt worden. Bei einer effektiven Kontrolle, so stellt die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg fest, hätte die Stadt auch erkennen können, dass die Kosten über den Schwellenwert für eine EU-weite Ausschreibung gestiegen seien. Die von der Stadt durchgeführte nationale Ausschreibung fußte noch auf Zahlen, die unter der Schwelle lagen. Auch bei der Vergabe der Planungsleistungen sei der Grenzwert für europaweite Ausschreibungen übertroffen gewesen. Alexander Uhlig betonte allerdings gestern, dass eine europaweite Ausschreibung kein Qualitätsicherungsinstrument sei und man auch nicht auf bessere Ergebnisse im Vergleich zu einer nationalen Vergabe hoffen könne. Nach seiner Erfahrung komme es letztlich nur selten zu einer Vergabe an ausländische Firmen. Die EU-weite Ausschreibung bezeichnete er als "formalistische Leibesübungen". Eine Verpflichtung zur Aufhebung der nationalen Leo-Ausschreibung habe es trotz der dann überschrittenen Schwelle nicht gegeben. Ein dritter Hauptkritikpunkt der GPA betrifft die lange fehlende Information des Gemeinderats durch die Verwaltung. Bei Bekanntwerden der höheren Kosten im September hätte das Stadtparlament nach Ansicht der Prüfungsanstalt unverzüglich darüber unterrichtet werden müssen. Inzwischen, so Uhlig, gebe es für die Stadträte regelmäßige Informationen zur Entwicklung auf der Leo-Baustelle. Zur "Relativierung der Versäumnisse" hinsichtlich der Projektsteuerung verwies OB Margret Mergen darauf, dass man in der Planungszeit für das Leo-Projekt auch sehr beschäftigt gewesen sei mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Auch Rudolf Schübert sprach von "personellen Engpässen". Man will aber die Konsequenzen aus der Kritik der Gemeindeprüfungsanstalt ziehen. Dies verdeutlichte Bürgermeister Uhlig: "Bei komplexen Baumaßnahmen wie am Leopoldsplatz müssen wir besser präpariert und aufgestellt sein. Entweder muss das für die Projektsteuerung nötige Personal dafür freigestellt oder ein externes Büro mit den nötigen Befugnissen beauftragt werden." Der Bericht der GPA und mögliche Folgen daraus sollen demnächst auch ein Thema im Bauausschuss sein. Kommentar

