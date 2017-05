Weder Leinenzwang noch erhöhte Gefahr

Baden-Baden (rap) - Der Stadtwald ist für Hundebesitzer ein beliebtes Ziel für Spaziergänge mit ihren Vierbeinern - auch während der Jagdsaison, die nach zweimonatiger Ruhepause Anfang Mai wieder beginnt. Das BT hat bei Revierförster Robert Lang vom Fachgebiet Forst und Natur nachgehakt, worauf es in der Jagdzeit zu achten gilt. Besteht für Spaziergänger während der Jagdzeit eine erhöhte Gefahr? "Für den Waldbesucher geht während der Jagdsaison keine Gefahr aus", sagt Lang. Für den Laien sei ein Schuss aus dem Gewehr zwar meistens "sehr laut", doch seien die Förster in der Regel relativ weit entfernt von den Spaziergängern. Auch durch Wind und Schall sei es möglich, dass die Waldbesucher den Schuss lauter wahrnehmen, als er in Wirklichkeit ist. Dadurch entstehe der Eindruck, dass der Schuss in der Nähe stattfand. Müssen Förster bei der Jagd einen Sicherheitsabstand zu Waldwegen einhalten? Nein. "Das gesamte Waldgebiet ist für die Jagd zugänglich", erklärt der Förster. Jedoch seien Jäger bei Waldwegen "ganz besonders vorsichtig". Geschossen werde nur, wenn ein freies Schussfeld vorliege und keine Menschen zu sehen sind. "Ist das Umfeld nicht frei, verzichtet der Förster auf einen Schuss und lässt das Wild laufen. Schließlich ist jeder Jäger für den abgegebenen Schuss verantwortlich". Außerdem achte der Förster auf einen natürlichen Kugelfang. Damit ist gemeint, dass die Kugel, nachdem sie das Wild durchschlagen hat, "relativ schnell" in den Boden einschlägt, um Abpraller oder Hinterlandgefährdung zu vermeiden. Gibt es feste Zeiten, in denen nur geschossen werden darf? Nein, generell gebe es keine festen Zeiten. Normalerweise seien die Jäger aber hauptsächlich in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv, da dann das Wild auf Futtersuche ist. Darf ein Hund im Wald frei laufen? Prinzipiell ja. Jedoch müsse der Hund laut Lang im "Einwirkungsbereich des Herrchens" sein. Darunter versteht man, dass der Hund in einer angemessenen Nähe zum Besitzer bleibt und sofort auf die Kommandos reagiert - selbst, wenn in der Nähe Wild gesichtet wurde. "Leinenzwang gibt es nur, wenn dieser ausdrücklich verfügt wird - etwa bei Tollwut." Hat ein Jäger oder Förster das Recht, bei Gefahr für das Wild den Hund zu erschießen? Nein, auch wenn sich diese Meinung bis heute noch hartnäckig halte. Vor einigen Jahren sei es noch erlaubt gewesen, erklärt Lang. "Mittlerweile ist es im Stadtkreis verboten", betont er aber.

