Poesie und musikalische Klangelemente Von Gisela Brüning Baden-Baden - Das Baldreit-Stipendium, das Baden-Badener Künstlerstipendium, gibt es seit 1988 in den Sparten bildende Kunst, Literatur und Musik. Rike Scheffler, die bis zum Herbst ihre Berliner Wohnung mit dem kleinen Refugium in der Baden-Badener Altstadt getauscht hat und inspiriert vom kurstädtischen Flair ihrer schöpferischen Arbeit nachgeht, deckt gleichermaßen die beiden Sparten Musik und Poesie ab. Wie berichtet, bestätigt die Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, studierte Psychologin und Trägerin zahlreicher Auszeichnungen das hohe Niveau des Stipendiums, in dessen Glanz sich Baden-Baden sonnen darf. Das Stichwort, unter dem Rike Scheffler Musik und Lyrik verbindet, heißt "Looppoem". Am Dienstagabend bot sie dem Publikum in der Stadtbibliothek eine Performance, die unter Einsatz von Stimme und technischem Equipment das Wesen dieser Kunstgattung verdeutlichte. "Loop" (englisch Schleife oder Schlaufe) bezeichnet in der Musik ein zeitlich begrenztes Klangereignis, das mit technischen Mitteln in einer Endlosschleife wiedergegeben wird. Das äußert sich in Schlagzeug- oder Begleitrhythmen, Basslinien, aber auch Melodie- oder Textphrasen. Die Methode kann durch verschiedene Kunstgriffe wie dem "Overdubbing" - übereinander abspielen - oder dem Beifügen von Texten und Songs als "Live-Looping" variiert und perfektioniert werden. Rike Scheffler beherrscht die Kunst souverän, und als Lyrikerin setzt sie Akzente, die mit Sprachkraft - gleichermaßen in literarisch geschliffenem Deutsch und Englisch - Alltäglichem, philosophischen Betrachtungen, Naturlyrik und menschlichem Miteinander Gestalt geben. Je nach Betrachtungsweise und Anliegen setzt sie luzide Momente, frappierende Schlagkraft, Ironie, Melancholie, Doppelbödigkeit oder tiefenpsychologische Dimensionen ein und verfällt auch schon mal in Urberliner Slang. Die Texte, die beim ersten Hören, unterlegt von vielschichtigen und komplexen Klangstrukturen, Ballungen und sich im Skat-Gesang stetig Wiederholendem auftürmen, mitunter recht kryptisch anmuten, sind in ihrem Gedichtband mit dem Titel "Der Rest ist Resonanz" nachzulesen und zu entschlüsseln. Die Resonanz im Publikum war jedenfalls äußerst positiv; besonders als es summend in einen Live-Loop zum griechischen Mythos von Pan und der Nymphe Echo mit Brumm-oder Soprantönen klangmalerisch einstimmen durfte und der Aufforderung "Your Turn!" folgend, Gemeinschaft mit der Performerin erfuhr.

