Gute Geister der Balger Kirche Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Ohne ihn würden die Gläubigen vor verschlossenen Türen stehen, Kelch, Weihwasser- und Hostienschalen leer bleiben, und die Kirche müsste ohne Blumenschmuck auskommen. Als des Pfarrers rechte Hand leistet ein Mesner vielfältige Dienste. Mit Reinhold und Agnes Braunagel werden jetzt in der Gemeinde St. Eucharius in Balg gleich zwei solche guten Geister in den Ruhestand verabschiedet, die 37 beziehungsweise 32 Jahre lang dieses Amt ausfüllten. Gekommen sind sie zu ihrem Job "wie die Jungfrau zum Kind", nachdem der Mesner- Vorgänger mit dem damaligen Pfarrer Stöveken uneins gewesen war. Er und seine Agnes hatten sich über das Theaterspielen und den Kirchenchor kennengelernt und überwanden sogar die eigentlich unüberbrückbare Feindschaft zwischen "Vorder- und Hinterbäljern", erzählt Reinhold Braunagel. Er hatte sich als Bub sieben Jahre lang als Ministrant in St. Eucharius engagiert, so war ihm die Tätigkeit des Mesners nicht ganz fremd. Neben dem Schließdienst richtete er die liturgischen Gewänder, Altartücher, Bücher und Kelche, und er war für die Heizung zuständig, die vor einigen Jahren auf Pellets umgestellt wurde. Agnes Braunagel kümmerte sich liebevoll um den Blumenschmuck und die Messdienergewänder, beide gemeinsam achteten auf die Sauberkeit in dem Gotteshaus. Braunagel ist seines Wissens der einzige Mesner in der Kurstadt, der über einen eigenen, im Kloster Lichtenthal nach Maß gefertigten Talar verfügte, der allerdings inzwischen ein wenig eng geworden ist. Ganz besonders gerne denkt das Mesner-Ehepaar an die zehn Jahre von 1986 bis 1996 zurück, als sie das jetzt zum Kindergarten umfunktionierte Gemeindehaus bei Vereinsfeiern, Geburtstagen oder Hochzeiten bewirtschafteten. Mitte der 90er Jahre ist Reinhold Braunagel für zwei Jahre "fremd gegangen zur Ökumene". Für die evangelischen Christen, die in der Krypta der Unterkirche tagten, habe er sogar extra ein Führungszeugnis gebraucht. Da der Pfarrer am Ende alleine da stand im hauptsächlich katholischen Balg wurde die Krypta im Zug der Heizungsumstellung renoviert. Sie dient heute als kleiner, rund 40 Personen umfassender Versammlungsraum für die Ministranten und das Altenwerk, das die Braunagels fünf Jahre lang betreuten mit Vorträgen und geselligen Nachmittagen. Viele Male begleiteten und bekochten sie auch die Ministranten bei ihren Wochenenden auf der Bernhardushütte. Den Weggang von Pfarrer Stöveken 23 Jahre später empfanden die beiden als tiefe Zäsur. Nach Gründung der Seelsorgeeinheit Baden-Baden Mitte musste Reinhold Braunagel rund vier Jahre lang neben Balg noch die Stiftskirche, die St. Bernharduskirche, die Drei-Eichen-Kapelle und sogar die Bernharduskapelle am Alten Schloss betreuen - mit dem Motorroller oder im Winter zu Fuß. "Bis ich mal ordentlich geschimpft habe", erzählt seine Frau Agnes. Insgesamt sei die Tätigkeit als Mesner im Lauf der Jahrzehnte jedoch abwechslungsreich und interessant gewesen. Er will nicht ausschließen, nach der Abschiedsfeier am 20. Mai erst einmal "in ein kleines Loch zu fallen", aber für den Schließdienst bleibt Reinhold Braunagel trotz potenziellem Nachfolger erst mal erhalten. Er rätselt gerne, und sie näht mit großer Leidenschaft für die vier Kinder und sieben Enkel, zudem gibt es nach all den Jahren im Haus viel nachzuholen.

