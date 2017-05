Kritik am "eingehüllten Klotz"

Bühlertal



Sascha Lien singt Queen-Songs Bühlertal (hap) - Doppelkonzert in der Alten Schule in Bühlertal: Als Topakt für zwei sehr schnell ausverkaufte Abende der Reihe "Live im Gewölbekeller" hatten die Programmmacher Jürgen Brügel und Roland Jung den Queen-Musical-Sänger Sascha Lien verpflichtet (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Doppelkonzert in der Alten Schule in Bühlertal: Als Topakt für zwei sehr schnell ausverkaufte Abende der Reihe "Live im Gewölbekeller" hatten die Programmmacher Jürgen Brügel und Roland Jung den Queen-Musical-Sänger Sascha Lien verpflichtet (Foto: hap). » - Mehr