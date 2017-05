Baugebiete, Weinfest, fehlende Gehwege

Baden-Baden - Mit dem Glockenschlag der St.-Michael-Kirche zur vollen Stunde hat am Mittwoch um 16 Uhr pünktlich der Rundgang mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen in Neuweier begonnen - zunächst bei Regen, später lachte allen Teilnehmern die Sonne. Angesprochene Themen waren unter anderem die Umgestaltung der Ortsmitte, Baugebiete, der Spielplatz, Straßen und Gehwege sowie Wein und Tourismus.

Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, Fachleute der Stadtverwaltung, Stadträte, Rebland-Ortschaftsräte und interessierte Bürger bildeten die Gruppe. Seit vielen Jahren werde vor dem Hintergrund der großen Nachfrage nach Bauplätzen immer wieder die Erschließung der beiden Areale "Friedrichsbühn" und "Langenacker" an der Weinstraße diskutiert, aber bewegt habe sich bisher nichts, bedauerte Klaus-Bloedt Werner, Stadtrat und Ortschaftsrat (CDU). Jüngst hatte die Verwaltung die Ablehnung eines Bauvorbescheidantrags für zwei Wohnhäuser im Bereich Friedrichsbühn wegen beengter Verhältnisse empfohlen.

Die OB empfahl, vor Ort noch aktiver dafür zu werben, dass Grundstückseigentümer, die nicht bauen wollten, ihre Flächen an die Stadt verkaufen. Erst wenn die Kommune mindestens 40 Prozent besitze, könne eine Erschließung in Erwägung gezogen werden. Allerdings seien die "Mittel der Stadt endlich", betonte die OB vor dem Hintergrund, dass es stadtweit insgesamt 24 potenzielle Baulandflächen gebe. Von den 1,4 Hektar an der Friedrichsbühn gehören 700 Quadratmeter der Stadt, berichtete Rudolf Schübert, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen. Nur 400 Quadratmeter besitze die Stadt im Baugebiet "Langenacker" an der Weinstraße mit einer Fläche von 1,2 Hektar. Eine Bebauung liege hier "auf der Hand" so Schübert. Das Thema werde auch den Ortschaftsrat im Juni beschäftigen, und man hoffe auf Angebote der Grundstückseigentümer.

Den fehlenden Gehweg in Höhe des Langenackers brachte Rudolf Schübert ins Gespräch. "Eine ganz gefährliche Stelle" sei dies hier, unterstrich Ortschaftsrätin Gabriele Hippler (SPD). Schübert meinte, dass man eventuell hier eine Teillösung hinbekomme und auf der östlichen Seite nur den Gehweg baue - auch ohne Erschließung - mit einer "sanften Verschwenkung" der Straße.

Einen Blick warf die OB auch auf das kleine, aber feine Erschließungsgebiet "Im Nussgärtel". Hier entstehen demnächst fünf Einzelhäuser.

Im Hohenacker-Park ist seit längerem die Wasserleitung zum Brunnen defekt, das Fundament nicht mehr stabil und die Pflastersteine locker. Das habe bei eine Reparatur einen "erheblichen finanziellen Aufwand" zur Folge, erklärte Kerstin Luthardt, Fachgebietsleiterin Tiefbau, und sprach von rund 30000 Euro Kosten. Die Summe solle in den Haushalt 2018/2019 aufgenommen werden. Luthardt empfahl, die Leitung, die bisher zum Friedhof hochführe, dann zum Pavillon umzulegen. Die OB schlug vor, eine Spendenaktion für die Sanierung ins Leben zu rufen.

Harry Hasel (Freie Wähler), Mitglied des Ortschaftsrats, brachte statt Brunnenerneuerung einen Skulpturenpark ins Gespräch. Ortsvorsteher Hildner entgegnete, dass man "sich immer für den Brunnen eingesetzt" habe und diesen erhalten wolle. In Planung sei hier bei der Freilichtbühne ein Weinfest im Herbst, allerdings sei noch kein Termin gefunden. Man wolle sich im Arbeitskreis Wein/Tourismus, der regelmäßig tage, nächste Woche zusammensetzen und "Nägel mit Köpfen machen".

Eine "neue Konzeption" ist laut Matthias Ott vom Fachgebiet Park und Garten mittelfristig für den einzigen Spielplatz in Neuweier geplant. Kosten: rund 150000 bis 200000 Euro. Die jüngst vorgenommenen Maßnahmen hatten vor allem einer Verbesserung der Sicherheit gedient. Und die Wege seien für Kinderwagen befahrbar gemacht worden. Bei einer Erneuerung würden die vorhandenen Geräte integriert.

Als die Gruppe auf ihrer Tour am Steinbach ankam, bat Hildner die OB, die abschnittsweise Sanierung der Gehwegsauskragung über den Steinbach, die in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten sei, wieder aufzunehmen. Momentan wird diese in Höhe des Gasthauses "Engel" im Zuge der laufenden Erneuerung des Wohnumfelds St.-Michael-Straße/Mauerbergstraße vorgenommen. Mit Letzterer gehe ein "langgehegter Wunsch" der Neuweierer in Erfüllung, sagte die OB. Die geplanten Neubauten auf dem "Engel"-Areal fanden Erwähnung und der geplante Abriss des bekannten Lokals. "Ein Jammer", so Schübert. Man habe zwar rechtlich keine Handhabe, "einen Erhalt zu fordern", hoffe aber, dass "noch nicht das letzte Wort gesprochen" sei.

Im Anschluss hatten die Teilnehmer noch Gelegenheit zur Diskussion im Bürgersaal der Verwaltungsstelle Neuweier. Die OB wies auf das (Wein-) Stadtfest auf dem Marktplatz hin, das vom 21. bis 23.Juli stattfinden soll. Hannelore Dütsch-Weiß monierte, dass es im vergangenen Jahr hierfür zu wenig Werbung gegeben habe. Und sie brachte für die angeregte Einrichtung einer Vinothek die Gründung eines Vereins oder einer Genossenschaft ins Gespräch.