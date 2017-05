Aus Abfallprodukt soll wertvoller Stoff werden Von Sarah Reith Baden-Baden - Aus Biomasse ein wertvolles Produkt herstellen: Dieses Ziel hat ein europaweites Forschungsprojekt, an dem sich der städtische Eigenbetrieb Umwelttechnik beteiligt. Bei dem auf drei Jahre angelegten Versuch soll sogenannte Aktivkohle hergestellt werden, die wiederum für verschiedene Reinigungsprozesse benötigt wird. Schon mehrfach hat der Eigenbetrieb solche sogenannten Interreg-Projekte mitgestaltet. Und auch diesmal soll die Kurstadt entscheidenden Anteil an möglicherweise bahnbrechenden Entwicklungen haben, wie Bernhard Schäfer, Leiter des Eigenbetriebs Umwelttechnik, in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses erläuterte. Denn die Versuche für das Projekt, das von elf Partnern aus fünf Nationen durchgeführt wird, finden allesamt in Baden-Baden statt: Hier wird eine spezielle Anlage angeschafft, und hierher liefern die anderen Länder Biomasse, deren Eignung für die Herstellung der Aktivkohle untersucht werden soll. Von den 5,4 Millionen Euro, die das Gesamtprojekt kosten soll, entfällt folglich mit 1,1Millionen Euro der größte Anteil auf Baden-Baden. Die Stadt muss davon allerdings nur 40 Prozent, also 440000Euro bezahlen, der Rest fließt als EU-Fördergelder. Analysiert werden die vom Eigenbetrieb erhobenen Daten dann teils in Wales, teils an der Universität in Kassel. Jedes Land werde testweise unterschiedliche, dort vorhandene Biomasse liefern, bei denen man sich gute Ergebnisse erhoffe, sagte Schäfer dieser Tage im BT-Gespräch. Fest stehe bereits: "Je härter das Eingangsmaterial, desto besser wird die Kohle." Vorstellbar sei aus der hiesigen Region beispielsweise die Verarbeitung von Kirschkernen aus der Ortenau. Aber: "Wir versuchen natürlich auch ganz normalen Grünschnitt", so Schäfer weiter. "Selbst unser Bioabfall eignet sich gar nicht schlecht." Hintergrund Ob sich einigermaßen gute Aktivkohle aus den verschiedenen Abfallprodukten herstellen lässt, sei natürlich noch unklar - das müsse sich im Laufe der Untersuchungen erst zeigen. Aber sollte dies gelingen, wäre das relativ kostspielige Projekt plötzlich auch wirtschaftlich interessant: "Wenn wir Biomasse finden, die sich eignet, können wir teure Aktivkohle, die wir kaufen müssen, ersetzen", erläuterte Schäfer. Benötigt werde der Stoff etwa für die Biogasreinigung. Die Aktivkohle dafür koste im Einkauf 5000Euro pro Tonne. Selbst könne man die Kohle für 500bis 800 Euro pro Tonne produzieren. Dieses Eigenprodukt sei zwar nicht ganz so effizient, man brauche für den gleichen Effekt also mehr Kohle, aber: "Wenn wir doppelt so viel brauchen, wäre es immer noch deutlich günstiger." Positiv sei auch der Umweltaspekt: Die Aktivkohle, die derzeit gekauft werde, werde aus Steinkohle, Braunkohle oder aus Kokosschalen hergestellt, wobei die Verarbeitung von Kokosschalen für die Arbeiter unter widrigsten Bedingungen erfolge. "Wir versuchen das hier mit lokaler Biomasse, nicht im Köhlermeiler", so Schäfer. Dabei entstehende giftige Gase würden zudem verbrannt und so direkt energetisch genutzt. Ziel ist es laut Schäfer, die Anlage noch in diesem Jahr zubeschaffen. Zudem soll für den dreijährigen Förderzeitraum eine Stelle geschaffen werden - die Anlage muss schließlich betreut werden. Diese Personalkosten sind im Eigenanteil des Eigenbetriebs an dem Projekt bereits mit eingerechnet, wie Schäfer betonte.

