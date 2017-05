Ringen um Größe von Villenprojekt Von Henning Zorn Baden-Baden - Der städtische Gestaltungsbeirat befasste sich am Mittwoch in öffentlicher Sitzung neben dem Arvato-Erweiterungsbau (wir berichteten) auch mit zwei privaten Einzelprojekten. In beiden Fällen gab es einige Verbesserungsvorschläge. In der Kronprinzenstraße 8 soll ein markantes Villengebäude entstehen, das sich auch an der in der Nähe befindlichen neobarocken Villa Carlotta orientiert. Ein Hauptproblem ist dabei allerdings die Höhe, denn laut Bebauungsplan darf das Gebäude nicht so weit nach oben ragen wie ursprünglich geplant. Vielmehr müsste man es tiefer in den Hang hineinbauen. Würde man für eine Genehmigung einfach den Bebauungsplan außer Kraft setzen, so meinte Gestaltungsbeiratsvorsitzender Wolfgang Riehle, dann gäbe es wahrscheinlich einen Aufstand in der Stadt. Hier werde versucht, so Riehle weiter, eine zweite Villa Carlotta unterzubringen. Als störend bezeichnete Riehle die vorgesehene große Doppelgarage neben dem Haus. Man müsse sich auch fragen, welche Hausgröße ein solches kleines Grundstück in Steillage vertrage. Er würde eine etwas kleinere Dimension sowie eine Verschiebung des Standorts empfehlen. Auch die Ausgestaltung, so Riehle, könnte "ein bisschen einfacher" sein, der vorgesehene "Triumphbogen" sei hinterfragungswürdig. Der Baden-Badener Gestaltungsbeirat fordert vom Bauherrn nun die Herausarbeitung und Präsentation verschiedener Varianten für das Bauprojekt. Dem beratenden Fachgremium lag auch erneut eine Bebauungsanfrage für das Grundstück Seelachstraße 17 vor. Vor gut einem Jahr war hier einmal ein größerer Wohnkomplex geplant. Jetzt ging es um ein deutlich reduziertes Projekt - vorgesehen ist die Errichtung eines Doppelhauses mit Pultdach und eventuell einer Einliegerwohnung. Dazu wurden drei Varianten vorgestellt. Keine Nöte für Baden-Baden Wolfgang Riehle erklärte dazu, dass das Grundstück mit seiner recht steilen Zufahrt sicherlich in der geplanten Größenordnung bebaut werden könne: "Hier entsteht nichts, was Baden-Baden in große Nöte stürzen würde." Am besten wäre nur eine einzige Wohneinheit, um das gesamte Potenzial "der tollen Lage" zu nutzen. Die vorgesehenen vier Stellplätze neben dem Haus riefen bei Riehle einige Missbilligung hervor: "Das ist da zu viel sichtbares Blech". Da sollte man doch versuchen, noch zwei Garagen im Haus zu integrieren.

