Waldkauf als Verlustgeschäft Von Florian Krekel Baden-Baden - Die Stadt Baden-Baden kauft eine Waldfläche zurück, die sie 2005 veräußert hatte. Pikant: Der Deal ist offenbar ein Verlustgeschäft. Dem Vernehmen nach berappt die Kurstadt eine halbe Million Euro für das nahe der Autobahnraststätte Bühl an der A5 gelegene Areal - 220000 Euro mehr, als sie einst dafür erhalten hatte. Offiziell ist über den Kaufpreis aus der Verwaltung keine Auskunft zu bekommen. Auf BT-Anfrage gibt es nur ein dürres Statement: Bei der Sache handele es sich um eine Angelegenheit aus einer nichtöffentlichen Sitzung, die man nicht nach außen tragen wolle, heißt es aus der Stadt-Pressestelle. Dabei ist das längst geschehen: Ein der Fraktion der Freien Bürger (FBB) nahestehendes Internetportal hatte kürzlich den Kaufpreis von rund einer halben Million Euro sowie die einstige Verkaufssumme von 280000Euro aus der nichtöffentlichen Sitzung ausgeplaudert, dabei aber weder Quellen noch einen Verfasser des Berichts genannt. Das Rathaus will die Zahlen indes weder bestätigen, noch dementieren. In der Antwort auf die Anfrage des BT heißt es nur: "Betrachtet man den Preis rein aus Sicht der Waldbewirtschaftung mit dem ausschließlichen Ziel der Holzproduktion, so erscheint er hoch. Im Hinblick auf die mögliche zukünftige Vermarktung als Ausgleichsflächen ist der Preis jedoch angemessen und refinanzierbar." Weiter verweist die Pressestelle darauf, dass sich der Preis für Wald in guten Lagen in den zurückliegenden zehn Jahren um bis zu 150 Prozent gesteigert habe. Als Grund für die Rückkaufaktion nennt die Pressestelle die Notwendigkeit, für zukünftige Bauvorhaben Ausgleichsflächen vorzuhalten, die in der Rheinebene lägen, um Vorgaben des Umweltschutzes erfüllen zu können. Gerade in der Rheinebene, wo der Flächenverbrauch durch Gewerbegebiete und Infrastrukturprojekte sehr hoch sei, sei solch ein Naturraum ein knappes Gut und als Ausgleichsfläche entsprechend wertvoll. Zumal dort Böden vorherrschten, die ansonsten im Baden-Badener Stadtwald kaum vertreten seien, verteidigt man im Rathaus den teuren Rückkauf und stellt dann zumindest klar: Die Behauptung des Internetportals, der Wald habe zuletzt der Stadt Bühl gehört, sei falsch.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben