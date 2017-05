Seniorinnen wirbeln mit Rollator über die Tanzfläche Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Aufgrund des großen Zuspruchs bei der Premiere im Vorjahr veranstaltete das Theresienheim in Lichtental auch diesmal wieder im Rahmen der Demenzkampagne der Stadt eine Rollator-Tanzparty. Bei diesem etwas anderen Tanz in den Mai war der Lichtentaler Löwensaal am Donnerstagnachmittag voll besetzt mit höchst munteren Senioren. Sie habe es im Knie und könne heute leider nicht mitmachen, erzählte eine Besucherin gerade noch bedauernd, um sich im nächsten Moment einen jungen Mitarbeiter zu greifen und nach Herzenslust in der Mitte der fröhlichen Runde Walzer zu tanzen. Bei so einer schönen Melodie habe sie einfach nicht widerstehen können, meinte die bestens gelaunte Seniorin hinterher lachend. So wie ihr schien es an diesem Nachmittag allen Besuchern zu gehen, die neben dem Theresienheim und dem Schafberg aus verschiedenen Tagespflegestätten angereist waren. Viele Angehörige begleiteten ihre Mütter, Tanten, Omas und auch manchen männlichen Senior, so dass sich niemand allein auf die Tanzfläche wagen musste. Im Theresienheim kann dessen Leiterin Sabine Raabe inzwischen auf vier ausgebildete Rollatortanz-Trainerinnen zurückgreifen, die schon seit zwei Jahren einmal wöchentlich mit den Bewohnern üben - sogar zu Live-Musik mit der Band "Raitroos", bestehend aus Rainer Wagemann am Keyboard, Gitarrist Rainer Haas und Bassist Karl Lutz Knoch. Die Drei spielen sonst nur im Freundeskreis und haben ihr Repertoire für ihre unentgeltlichen Auftritte bei den Senioren deren Musikgeschmack und musikalischer Zeit angepasst. An dem allwöchentlichen Training nehmen immer zehn bis zwölf Damen und ein Herr teil, die unter der Leitung der gerontopsychiatrischen Fachkraft Sabine Gebhardt nach Herzenslust mit ihren Rollatoren tanzen. Mit kleinen Stepps, Klatschen und Winken ist körperliche Bewegung gegeben, der Kopf macht auch mit beim Zählen der Schritte, aber in erster Linie leben die Senioren hier sichtlich ihre Freude an dem geselligen Nachmittag aus. "Musik erreicht jeden, egal, wie weit die Demenz schon fortgeschritten ist", diese Erfahrung macht Sabine Raabe immer wieder. Im Löwensaal strahlten die Gesichter der Teilnehmer, die eine offizielle Begrüßung gar nicht abwarten mochten, sondern sich bereits nach den ersten Takten der Band in Bewegung setzten, obwohl diese noch gewarnt hatte, zur Einstimmung spiele sie erst mal einen flotten Rock'n'Roll von Peter Kraus: "Oh Baby, mach' Dich schön, ich will mit dir tanzen gehn". Ohne jede Aufforderung wurde da sofort mitgeklatscht, und dann zeigte die Theresienheim-Tanzgruppe zum Auftakt "Oldies but Goldies", erkenntlich an ihren bestickten Schals mit Notenschlüssel und Namenszug der Gruppe, was in ihren Tanzbeinen steckt. Schnell fühlten sich die anderen Besucher animiert, es ihnen gleichzutun, jeder bekam einen jüngeren Begleiter an die Seite gestellt und los ging es immer im großen Kreis. Erst ein Foxtrott, dann ein Tango, und vor dem verdienten Päuschen noch ein Walzer mit Wiegeschritt, Pendeln und Heben der Arme. Dass die Teilnehmer dieses Tanzkreises laut Sabine Raabe alle pflegebedürftig sind, merkte an diesem Nachmittag keiner. Selbst eine Besucherin, die sonst nicht aus ihrem Rollstuhl aufsteht, lief eine ganze Runde am Rollator mit und ließ sich von der allgemeinen Begeisterung anstecken.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben