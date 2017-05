Bürgermeister: Rat über Grundstückspreis einig Von Christa Hoffmann Sinzheim - Die Aussage von Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst, dass die Pläne zur Erweiterung des Seniorenzentrums auf dem Nachbargrundstück Richtung Norden "auf einem guten Weg" sind, ist kürzlich von einigen Bürgern und Mitbesitzern an der Immobilie angezweifelt worden. Unter anderem von Altbürgermeister Hans Metzner, der sich bei der jüngsten Jahresversammlung der CDU sehr besorgt zeigte. Dem widerspricht Ernst. Auf BT-Anfrage hat das Gemeindeoberhaupt nun den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst und in drei Bereiche gegliedert: Kaufpreis, Enteignungsverfahren und Bebauungsplan. Ernst betonte, dass es sein Ziel sei, "den Bestand des Seniorenzentrums zu sichern und durch den Erweiterungsbau auch nachhaltig die Angebotsvielfalt zu erhalten", um eine "dauerhafte Pflegeeinrichtung für Sinzheim vor Ort" zu haben. Inzwischen sei "ein einvernehmlicher Kaufpreis" für das Nachbarareal - das aus mehreren Grundstücken besteht - vereinbart worden, der in der nichtöffentlichen Aprilsitzung vom Gemeinderat beschlossen worden sei. "Der Preis steht, und die Vertragsbedingungen stehen", betonte Ernst. Der Geschäftsführer der mit dem Grundstückskauf und dem Bau beauftragten Firma Immotec, Heinz Barth, sagte gestern auf BT-Anfrage, er sei in "guter Erwartung" und "optimistisch". Jetzt werde man in die Endverhandlungen" gehen und den "Kaufvertrag abstimmen". Was das Enteignungsverfahren eines Grundstücksbesitzers angehe, der seine Wiese nicht verkaufen will, so Ernst, habe man mit den Beteiligten - dem Investor und Betreiber des Erweiterungsbaus, Vertretern der Flurneuordnungsbehörde und des Regierungspräsidiums - zusammengesessen und besprochen, wie ein solches Verfahren in der Regel ablaufe und was zu beachten sei. Es sei klar, das ein solches Vorhaben "nicht morgen" erledigt sei, aber es dauere nicht so lange wie befürchtet, erklärte der Bürgermeister. Damit trat er auch Äußerungen von Hans Metzner entgegen, der bereits von der Möglichkeit eines Scheiterns gesprochen hatte. Der Gemeinderat habe in der nichtöffentlichen April-Sitzung auch den "Startschuss gegeben", dass mit den Vorarbeiten für das notwendige Enteignungsverfahren begonnen werden könne, berichtete Bürgermeister Ernst weiter. Das bedeute beispielsweise, dass bereits jetzt Stellungnahmen eingeholt und Termine gemacht werden könnten, die für einen solchen Schritt notwendig seien. Denn das förmliche Enteignungsverfahren, erklärte Erik Ernst das weitere Vorgehen, könne erst dann eingeleitet werden, wenn der Gemeinderat den Bebauungsplan abgesegnet habe. Mit einer Klage des Eigentümers gegen eine Enteignung ist wohl zu rechnen. Hintergrund Bezüglich des Bebauungsplans und dem darin enthaltenen Ausbau des Pfarrer-Kiefer-Wegs habe man sich unter anderem mit Einwendungen der "Alteigentümer" des Seniorenzentrums befasst, teilte Ernst mit. Die sogenannten Alteigentümer sind die Besitzer des vorhandenen Pflegeheims. Man kann sich das vorstellen wie Eigentumswohnungen: Es gibt knapp 90 Einheiten (rund 80 Eigentümer), 36 Appartements, der Rest sind Pflegezimmer. Die Einrichtung wird von der Curatio Alten- und Pflegeheime GmbH betrieben. Diese mietet die Räume von den Eigentümern und vermietet sie dann weiter. Wie Curatio-Geschäftsführer Lothar Kanter auf BT-Anfrage weiter mitteilte, werde der Neubau von einem Investor, der Global Invest, errichtet, der wiederum die Firma Immotec mit der Abwicklung betreut hat. Diese will die Grundstücke von der Gemeinde kaufen und das Gebäude erstellen, das dann die Curatio GmbH pachten wird. Einige Alteigentümer sind besorgt, dass wegen des geplanten Straßenausbaus ihre Immobilie in Zukunft weniger Wert sein könnte. Der Wunsch einiger, die Zufahrt nur über die Kirchstraße von Norden her zu ermöglichen, komme aber beispielsweise aufgrund der auf dem St.-Vinzenz-Gelände geplanten Bebauung, des dortigen Begegnungszentrums und einer möglichen Erweiterung des Kindergartens, der auch vom Pfarrer-Kiefer-Weg her angefahren werden soll, nicht infrage, machte Ernst deutlich. Hier ist auch zu beachten, dass nördlich des geplanten Altenheim-Neubaus langfristig ein Baugebiet vorgesehen ist, das von Norden (Kirchstraße) her erschlossen werden soll. Ein anderer Einwand betrifft die Dimension und die Kosten für den Ausbau der Straße, die im Einmündungsbereich der Halberstunger Straße nach Osten rücken und auf beiden Seiten einen Gehweg bekommen soll. Eine Verbindung des Pfarrer-Kiefer-Wegs zur Kirchstraße soll dann nurmehr für Radfahrer und Fußgänger möglich sein. "Wir haben uns Zeit genommen", versicherte Ernst, gerade auch im Hinblick auf diese Einwendungen, und extra Verkehrsgutachter eingeschaltet, die eine Trennung der Verkehre empfohlen hätten. Es seien hierfür vor Ort Verkehrszählungen durchgeführt worden. Ernst betonte, dass für Alteigentümer keine Erschließungskosten anfallen. Rüdiger Becker, ein Alteigentümer, brachte seine Besorgnis in einem Schreiben an das BT zum Ausdruck. "Die gesetzlich geforderte Abwägung aller kritischen Eingaben der Miteigentümer des Seniorenzentrums ist bis heute im Gemeinderat trotz Eilbedürftigkeit nicht erfolgt", schrieb er am 27.April. Und weiter: Bei nicht korrekter Behandlung der vielen Eingaben muss außerdem noch mit weiteren Klageverfahren gerechnet werden." Hinweisen auf mögliche Klagen von Alteigentümern gegen den Straßenausbau begegnet der Bürgermeister mit dem Einwand, dass sie sich damit auch selbst schaden würden, denn der Neubau würde auch den Alteigentümer-Bestand sichern. Ernst geht davon aus, das dem Gemeinderat im Mai alle "Fakten auf dem Tisch" liegen werden. Als nächster Schritt müsse nun "zeitnah" ein Bebauungsplan beschlossen werden. In dem Pflegeheim-Neubau sollen 90vollstationäre Pflegeplätze, 16 ambulant betreute Plätze und 15 betreute Wohneinheiten entstehen. Grund ist eine Gesetzesänderung, die vorschreibt, dass Senioren in Heimen ab 2019 in Einzelzimmern untergebracht werden müssen. Nach Inkrafttreten dieser neuen Heimbauverordnung wird es zudem im Altbau noch 45Pflegeplätze (bisher 78) geben.

