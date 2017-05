Verwicklungen in den schaurigen Straßen von Edinburgh

Baden-Baden - In die dunklen, nächtlichen und nebligen Gassen der schottischen Stadt Edinburg von 1886 entführt das Stück "Hyde/Jekyll", das vom 12. Mai an als Uraufführung auf dem Spielplan des Theaters Baden-Baden stehen wird: Der Autor des Stücks, Stephan Teuwissen, und die Regisseurin Mélanie Huber nutzen für die Inszenierung die Novelle des schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson (1850-1894), "Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde", als Inspirationsquelle, um etwas Neues zu kreieren. Im BT-Gespräch kündigt Huber eine spannende Kriminal- und Abenteuergeschichte an, die gleichzeitig ein unterhaltsames viktorianisches Bilderbuch ist und Dialogtheater à la Tschechow mit Groschen- und Schauerromantik verbindet - träumerisch und traumwandlerisch.

Mr. Hyde übt einen seltsamen Einfluss auf seine Mitmenschen aus: Sie vertrauen sich ihm an, erzählen ihm ihre Schwächen und Geheimnisse, bis sie plötzlich Scham und ein Gefühl der Entblößung beschleicht. "Sie fühlen sich ertappt", sagt die Regisseurin. Hyde durchschaut die Leute, spricht ungehemmt ihre intimsten Geheimnisse aus und bringt so ihre verborgenen Seiten zutage. Unversehens wird Hyde, der laut Huber etwas Dämonisches hat und aus dem gesellschaftlichen und sozialen Korsett fällt, vom Seelentröster zum Sündenbock, man schiebt sich gegenseitig die Schuld zu. Huber: "Die Masse braucht einen Schuldigen - und der wird schnell gefunden."

Und da ist noch Hydes undurchsichtige Beziehung zu Dr. Jekyll, einem angesehenen Arzt in Edinburgh. Jekyll plagen, während in London die Polizei seit Monaten vergeblich den brutalen Frauenmörder Jack the Ripper sucht, als hierzu hinzugezogener Experte unheimliche Ahnungen: Ist dieser Verbrecher ein Zeichen der Zeit, ein Vorbote für böse Ereignisse? In den Sog der Verstrickungen von Hyde und Jekyll geraten alle.

Nutzt Stevenson in seiner Novelle die Gestalten Mr. Hyde und Dr. Jekyll als Tableau für das Gute und Böse, ist in Stephan Teuwissens Stück, das sich diverser Motive von Stevensons berühmter Doppelgängergeschichte bedient, keiner der Beteiligten plakativ gut oder böse, vielmehr werden die Abgründe eines jeden Einzelnen sowie der Gesellschaft zum Vorschein gebracht. Acht Hauptfiguren, die laut Huber alle fast immer und in mehreren Rollen auf der Bühne präsent sind, sind in Teuwissens Stück miteinander verstrickt: Mattes Herre (Hyde), Nadine Kettler (Fanny Osborne), Catharina Kottmeier (Pauline Pfuhl), Michael Laricchia (Wilmer Murray), Anne Leßmeister (Henriette McRubin), Lilli Lorenz (Isobel Osborne), Sebastian Mirow (Henry Jekyll) und Max Ruhbaum (Stimmsen).

Bühnenbildner Demian Wohler schafft durch einen sich im Bau befindlichen Brückenpfeiler in einer Ecke Edinburghs den düsteren Raum für die geheimen Gespräche der Figuren. "Es geht auch um das Ausloten von Beziehungen", sagt Huber, und neben dem Doppelgängermotiv sind auch Verrat und versteckte Erotik Themen.

Der Zuschauer soll eintauchen können in die Zeit von Queen Viktoria, in die Zeit des Eisenbahnbaus und der Industrialisierung, in der das Menschliche vernachlässigt wird und beispielsweise auch Hungersnöte herrschen. In den Kostümen von Eva Krämer wird sich das Viktorianische und die Zeit des Stücks am Ende des 19. Jahrhunderts spiegeln. "Wir versuchen, eine kinohafte Opulenz herzustellen, hüpfen wie beim Filmschnitt von einer Szene zur nächsten", erzählt die Regisseurin, die bei ihrer Inszenierung von Teuwissens für das Theater Baden-Baden geschriebenen Stücks auch viel mit Licht arbeitet.

Teuwissen und Huber, die schon lange zusammenarbeiten und am hiesigen Theater bereits "Die Geizigen" gemeinsam realisiert haben, hat die Idee für "Hyde/Jekyll" schon länger umgetrieben. Huber ist geradezu prädestiniert für diese Arbeit, ist sie doch während eines mehrmonatigen London-Stipendiums, mit dem sie von der Landis & Gyr Stiftung ausgezeichnet wurde, vor Ort auch durch diese viktorianische Zeit gewandelt, in der das Stück spielt. Die bildhaft und poetisch erzählende Art der Engländer, Theater zu machen, ihre Lust am Erzählen von Geschichten, das gefällt Huber. Und so freuen sich Autor und Regisseurin, das Stück am hiesigen Theater realisieren zu können.

Die Premiere findet am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr im großen Haus des Theaters statt. Bei der einführenden Matinee morgen, Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr im Theater werden neben der Regisseurin auch die Dramaturgin und zwei Schauspieler in das Stück einführen; hierzu ist der Eintritt frei.