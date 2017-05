Telsakom: Stadt muss wohl zahlen Von Florian Krekel Baden-Baden - Wie schwer ein Stapel Papier wiegt, ist manchmal Interpretationssache. So auch bei einem 2012 geschlossenen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der Firma Telsakom, der gestern das Landgericht beschäftigte. Die Stadt hatte ihn aufgelöst, Telsakom sieht das als nicht rechtmäßig an und hat mit ihrer Schadensersatzklage gute Chancen. Denn gestern wurde klar: Die Stadt muss wohl zahlen, die Frage ist nur wie viel. Nach knapp zweistündiger Verhandlung, in der Richter Kay-Steffen Kieser mehrfach deutlich machte, dass er einige Fehler im Vorgehen der Stadt erkenne, die eine Schadensersatzzahlung rechtfertigen könnten, einigten sich die Anwälte von Stadt und Telsakom darauf, in Vergleichsverhandlungen einzutreten. Sie sollen bis Mitte August ein konkretes Ergebnis liefern, auch wenn das aufgrund der weit auseinandergehenden Vorstellungen nicht einfach werden dürfte. Die Telsakom-Anwälte fordern selbst bei einem Vergleich 1,1 Millionen Euro, eine Summe, die die Rechtsvertreter der Stadt nicht akzeptieren können. Ein Gegenangebot konnten sie jedoch nicht vorlegen, darüber müssten entsprechende Gremien - nicht zuletzt der Gemeinderat - entscheiden. Eine Vergleichszahlung seitens der Stadt in Höhe von 230000 Euro, die Richter Kieser ins Spiel brachte, stieß indessen beim Telekommunikationsdienstleister auf Unverständnis und strikte Ablehnung. Konkret entzündet sich die Schadensersatzfrage an der Rechtsverbindlichkeit des Kooperationsvertrages und an dem Gewinnverlust, der Telsakom durch die Auflösung entstanden ist. Am 18. Dezember 2012 war vereinbart worden, dass die Telsakom durch den Einsatz von VDSL2-Technik den Haushalten im Osten der Stadt beim Internet auf die Sprünge hilft. Richter: "Vertrauen nicht verspielen" Dazu sollten in Lichtental, Geroldsau und eventuell weiteren Stadtteilen Glasfaserkabel verlegt werden. Im selben Monat präsentierten die beiden Vertragspartner das Vorhaben in einer Pressekonferenz. Doch kurz drauf bekundete die Telekom Interesse, obwohl sie der Stadt zuvor die kalte Schulter gezeigt hatte. Die Verwaltung trat vom Projekt mit Telsakom zurück in der Ansicht, dass der Vertrag zwar Absichten, aber noch keine rechtsverbindliche Zusammenarbeit vorsehe, und wechselte zur Telekom. Deren Angebot sei zweifellos besser gewesen, erkannte auch Richter Kieser an. Dennoch sah er im Vertrag mit Telsakom etliche Hinweise drauf, dass er feste Absichten enthalte und durchaus - zumindest für den Stadtteil Geroldsau - eine verbindliche Bestrebung bestand, mit Telsakom zusammenzuarbeiten. Zumal man das Vorhaben gemeinsam in der Öffentlichkeit vorgestellt habe. Die Zahlung eins Schadensersatzes seitens der Stadt sei durchaus gerechtfertigt, wenngleich Kieser die von Telsakom geforderte Summe als zu hoch kennzeichnete. Für die Stadt hatte er deutliche Worte im Gepäck: "Sie haben als öffentliche Hand noch Vertrauen bei den Bürgern" - aber solche Verfahren trügen nicht dazu bei, dass es so bleibe.

