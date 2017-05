Einsamkeit mildern und Freude schenken Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Zeit schenken, zuhören, erzählen", das sind Gaben, die vor allem älteren alleinstehenden Menschen Freude bereiten; aber auch jenen, die unter Einsamkeit leiden, weil sie sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, erklärte Stefanie Hirth vom Sozialdienst katholischer Frauen. Hier habe man bereits im Jahr 2011 in der Seelsorgeeinheit (SE) Baden-Baden (Innenstadt) Handlungsbedarf erkannt und in Kooperation mit dem Caritasverband Baden-Baden einen Besuchsdienst ins Leben gerufen. Die Einrichtung fand regen Zuspruch und habe sich gut etabliert, fügte Pastoralreferentin Regina Zimmermann hinzu. Sie erinnerte daran, dass der Dienst am Nächsten in der Kirchengemeinde als diakonischer Auftrag nicht verhandelbar sei. Zunächst war der Betreuungsdienst, der von 20 Ehrenamtlichen für 25 Menschen erbracht wurde, auf die Seelsorgeeinheit Mitte begrenzt. Im Rahmen der Arbeit des Betreuungsvereins ergaben sich aber weitere Bedarfe. Darum wurde der Dienst aufs ganze Stadtgebiet ausgedehnt, wobei er nach wie vor überkonfessionell und der Schweigepflicht unterworfen ist. Neben Besuchen im privaten Bereich sollten nun auch Menschen in Pflegeheimen die Zuwendung erfahren. Nicht zu verwechseln mit dem Pflegedienst, gehe es beim Besuchsdienst um die eingangs erwähnten Kriterien; allerdings liege es im Ermessen der ehrenamtlichen Besucher, Anfragen nach Begleitung zum Arzt oder Einkaufen positiv zu beantworten. Der Dienst gebe aber nicht nur den zu Besuchenden ein Plus an Lebensfreude, sondern er binde sie auch sozial ein und wirke ihrer Langweile und Einsamkeit entgegen, wies Stefanie Hirth auf die Entlastung möglicher Angehöriger hin. Die Ausweitung des Projekts bedürfe naturgemäß einer höheren Anzahl Ehrenamtlicher, die einige Stunden Zeit pro Woche, Monat oder gelegentlich aufbringen möchten, um diesen Menschen Nähe und Geduld zu schenken - und auch selbst innere Freude und Zufriedenheit zu empfangen. Allerdings sei es ratsam, sich auf den Umgang mit älteren, bisweilen auch leicht dementen oder kranken Menschen vorzubereiten, wiesen die beiden Frauen auf einen vierteiligen Einführungskurs hin. Jeweils donnerstags am 18. Mai, 1. und 22. Juni sowie am 6. Juli im katholischen Gemeindesaal am Marktplatz 10 wird das nötige Rüstzeug zwischen 19 und 22 Uhr angeboten. Auf Kennenlernen und Einführung folgen Referate kompetenter Persönlichkeiten, die beispielsweise "Altersbilder" schildern, oder über "Nähe - Distanz. Vom guten Umgang mit anderen und mit mir selbst" sprechen. Die seelsorgerische Begleitung nimmt Pfarrer Michael Teipel in seine Verantwortung. Neben der Schulung sind auch regelmäßiger Austausch und Begleitung, Unfall- und Haftpflichtversicherung gewährleistet und selbstverständlich auch Ersatz eventueller Auslagen. Nähere Auskünfte gibt es über das katholische Pfarramt, (07221) 63706. www.st.bernhard@kath-baden-baden.de

