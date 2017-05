Hinter den Kulissen einer Kult-Sendung Von Sarah Reith Baden-Baden - Einen exklusiven Blick in die Welt des Fernsehens dürfen 20 Leser im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" am Donnerstag, 18.Mai, werfen. Auf dem Programm steht unter anderem eine Führung durch das Funkhaus des SWR. Besonderer Höhepunkt ist aber der Blick hinter die Kulissen des "Nachtcafés": Die Gewinner können die Aufzeichnung der Sendung im Alten E-Werk mitverfolgen. Es ist Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr, im E-Werk. "Sie sollen sich fühlen wie zu Hause", sagt Moderator Michael Steinbrecher zu den Besuchern, die seine Sendung an diesem Abend erleben wollen. Gleich soll die Aufzeichnung losgehen. Die historische Uhr im Hintergrund zeigt deshalb auch schon 22 Uhr - sie läuft in "Nachtcafé"-Zeit, damit die Fernsehzuschauer am Freitag, wenn die Sendung ab 22Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird, das Gefühl haben, live dabei zu sein. Tatsächlich an einem solchen Donnerstagabend live dabei sein können bald die Gewinner der Aktion "BT öffnet Türen". Sie sehen auch viel Technik, die dem Fernsehzuschauer verborgen bleibt, von Hunderten Scheinwerfern über zahlreiche Kameras bis hin zu besagter Uhr mit der falschen und im Fernsehen dann doch richtigen Zeit. Die Aufzeichnung der Sendung am 18.Mai ist aber nicht das Einzige, auf was sich die Leser freuen können: Die Aktion beginnt am späten Nachmittag (Treffpunkt und Uhrzeit werden den Gewinnern mitgeteilt) mit einer kurzen Führung durchs SWR-Funkhaus. Dort werden auch die Faller-Studios besichtigt, bevor es weitergeht ins Alte E-Werk. Und nach der etwa eineinhalbstündigen Aufzeichnung der Talkrunde wird auch Moderator Michael Steinbrecher noch für ein Erinnerungsfoto mit der Gruppe zur Verfügung stehen. Das "Nachtcafé" prägt bereits seit Jahrzehnten die deutsche Fernsehlandschaft: Vor Steinbrecher wurde die Sendung rund 27 Jahre lang von Wieland Backes moderiert. Der "neue" Moderator, der nun das 30-jährige Bestehen der Sendung feiern kann, ist parallel noch Professor für Fernseh- und crossmedialen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund und lebt in Köln und Stuttgart. Den Sendeort Baden-Baden schätzt auch er, wie er gegenüber dem BT betonte. Und an der grundsätzlichen Struktur des Formats hat sich mit Steinbrecher ebenfalls nichts geändert: Im Zentrum der Sendung stehen Menschen mit ihren besonderen Biografien, die stets durch ein übergreifendes Thema verbunden sind. Das Badische Tagblatt verlost 10 x 2 Plätze. Die Teilnahme ist auf drei Arten möglich: 1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN NACHTCAFE sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT und WIN stets ein Leerzeichen. Die Teilnahme kostet 0,49 Euro pro SMS (inkl. 0,12 Euro VF D2 Leistungsanteil). 2. Rufen Sie die Nummer 0137-80 84 00 161 an und folgen Sie den Anweisungen. Die Teilnahme per Telefon kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Bei Anwahl aus Mobilfunknetzen können weitere Kosten entstehen. Das anzugebende Stichwort lautet "Nachtcafé". 3.Schreiben Sie eine Postkarte an das Badische Tagblatt, Marketing, "Nachtcafé", Postfach 10 00 33, 76481 Baden-Baden. Der Teilnahmeschluss ist am 9.Mai, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Nachgefragt

