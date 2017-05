Mehrere Kolonnen parallel im Einsatz Baden-Baden (sre) - Asphalt oder Beton: Das war die Frage, die die Bürger bei der öffentlichen Baustellenbegehung am vergangenen Freitag auf dem Leopoldsplatz ganz besonders interessierte. Bürgermeister Alexander Uhlig und Markus Selig vom Fachgebiet Tiefbau, die den Interessierten Rede und Antwort standen, bezogen in der Diskussion um den künftigen Belag noch einmal entschieden für Beton Position. (sre) - Asphalt oder Beton: Das war die Frage, die die Bürger bei der öffentlichen Baustellenbegehung am vergangenen Freitag auf dem Leopoldsplatz ganz besonders interessierte. Bürgermeister Alexander Uhlig und Markus Selig vom Fachgebiet Tiefbau, die den Interessierten Rede und Antwort standen, bezogen in der Diskussion um den künftigen Belag noch einmal entschieden für Beton Position. "Wir sind hier am zentralen Platz der Stadt", betonte Uhlig. "Da kann man nichts X-beliebiges machen". Beton sei langfristig das haltbarere Material, Asphalt müsse man alle paar Jahre erneuern. Zudem sei das angedachte Schachbrettmuster aus Betonquadern des Platzes würdig - anders als eine "große Asphaltsoße", wie er die Wirkung der Alternative beschrieb. Um davon auch die Stadträte zu überzeugen, die Ende des Monats eine endgültige Entscheidung über den Belag treffen sollen, unternimmt die Verwaltung morgen eine Fahrt mit den Ratsmitgliedern: In mehreren Städten sollen die dortigen Lösungen in Bezug auf Haltbarkeit und Optik unter die Lupe genommen werden. Die Bürger interessierte am vergangenen Freitag aber noch ein anderer Aspekt brennend: Wann wird die Baustelle fertig? Durch schlechtes Wetter und die archäologischen Grabungen habe man etwa vier Wochen verloren, erläuterte Uhlig. Das G-20-Treffen habe mit der Verzögerung hingegen nichts zu tun: Dieses sei eingeplant gewesen. Dieser Tage habe man sich aber mit allen Beteiligten zusammengesetzt und den Zeitplan noch einmal gestrafft, ergänzte Selig. Man sei guter Dinge, die verlorene Zeit aufholen zu können und mit der Baustelle wie geplant im Frühsommer 2018 fertig zu werden. Um das zu erreichen, arbeite man momentan an drei Stellen des Platzes mit drei Kolonnen gleichzeitig - unter anderem werde gerade der begehbare Infrastrukturkanal bestückt. Außerdem soll nun auch regelmäßig samstags gearbeitet werden, wurde angekündigt. Ziel sei es momentan, dass am 30.Juni die Baustelle auf die andere Platzseite wechsle. Zu diesem Zeitpunkt wird dann auch der komplette Busfahrplan umgestellt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Amok-Fehlalarm in Vincentischule Baden-Baden (red) - Aufregung in der Baden-Badener Innenstadt: Ein Amok-Fehlalarm hat am Donnerstagmittag in der Vincentischule einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Ermittler konnten nach rund einer Stunde Entwarnung geben (Foto: vr). » Weitersagen (red) - Aufregung in der Baden-Badener Innenstadt: Ein Amok-Fehlalarm hat am Donnerstagmittag in der Vincentischule einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Ermittler konnten nach rund einer Stunde Entwarnung geben (Foto: vr). » - Mehr