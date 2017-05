Regenwetter sorgt für verhaltene Geschäfte





Von Christina Nickweiler Sinzheim - Der Anblick der Lammfellhausschuhe, die ein Händler beim Sinzheimer Frühjahrsmarkt präsentierte, erzeugte bei manchen Besuchern ein wohliges Empfinden. Der Grund: Das Regenwetter mit gerade einmal 13Grad Celsius bei der 40.Auflage des Marktes ließ die Gäste gestern eher frösteln und bescherte den Händlern verhaltene Geschäfte. Die Besuchermassen, die sich bei diesem Frühjahrsmarkt üblicherweise durch die Hauptstraße und die Dr.-Josef-Fischer-Straße schieben, blieben am gestrigen Sonntag aus. Bei den Menschen, die sich dennoch auf die Marktmeile begaben, erwies sich der Regenschirm als zuverlässiger Begleiter. Auf die Besucher, die ihren obligatorischen Sonntagsspaziergang mit dem Frühjahrsmarkt verknüpften, wartete ein vielfältiges Angebot und vor allem eine ausführliche Aufklärung über die dargebotenen Waren. So führte beispielsweise eine Händlerin ihre angepriesenen Küchenreiben in den unterschiedlichen Varianten vor. Nach und nach gesellten sich weitere Besucher an den überdachten Marktstand. Am Ende der Vorführung zeigten sich die Zuschauer überzeugt und kauften prompt. Ähnliches berichtete ein Kleiderhändler. "Die Leute, die heute kommen, kaufen eher, nachdem sie beraten wurden", stellte der aus Tübingen angereiste Händler fest. Umfangreiche Informationen und ein mögliches Kochrezept obendrein gab es am benachbarten Kräuterstand. Traditionell sind auch mindestens zwei Verkaufsstände mit Besen und Bürsten in diversen Ausführungen beim Frühjahrsmarkt vertreten. Und wer sich gestern das triste Wetter versüßen wollte, konnte zudem den verlockenden Düften frisch gerösteter Mandeln folgen. Tags zuvor hatten Bürgermeister Erik Ernst und der Vorsitzende des Vereins der Sinzheimer Gewerbetreibenden (GEFA), Thomas Heeg, den Frühjahrsmarkt vor dem Rathaus feierlich eröffnet, indem sie gemeinsam einen in der Zahl 40 geformten Hefezopf anschnitten. Das den Frühjahrsmarkt begleitende Fest stellte sich mit einer zentralen Showbühne und von den örtlichen Vereinen betriebenen Pagodenzelten in einem überarbeiteten Konzept dar. Die Folge: Für die Gäste gab es am Samstag in den Pavillons neben Sitzplätzen auch Speisen. Bei Livemusik habe bis spät in die Nacht eine tolle Party-Stimmung auf dem Markt geherrscht, erzählte ein Besucher gestern.

