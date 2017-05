Virtuos und lebhaft vorgetragenes "Marschkonfetti"

Von Christina Nickweiler Neuweier - Schmissige Märsche, temperamentvolle Polkas, geschickt inszenierte Soloparts und ein erstklassiges Blasorchester geführt von einem äußerst quirligen Dirigenten Alexander Wurz: Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Neuweier hielt das Publikum einige Stunden lang in Atem. Anders als die Jahre zuvor, hatten die Veranstalter den Blasmusikabend für das Publikum neu konzipiert. Denn während der Vorträge fand erstmals eine Bewirtung der Gäste statt. Mit "Marschkonfetti" hatten Dirigent und die Aktiven das Programm überschrieben. Es bescherte den vielen Besuchern mehr als 30Programmtitel, die für beste Unterhaltung und musikalischen Genuss sorgten. Den Anfang bestritt das Jugendorchester unter der Leitung von Tobias Eckerle mit drei kurzweiligen Musikstücken. Die Darbietung der Kompositionen, die vom großen Orchester danach folgten, trugen eindeutig die Handschrift von Alexander Wurz - allesamt virtuos und sehr lebhaft. Alleine schon der zu Konzertbeginn interpretierte Astronautenmarsch von Ernst Mosch ließ das Publikum die mitreißende Kraft der Rhythmen spüren. Im Egerländer Stil erklangen weitere Weisen wie "Auf der Pfingstwiese" und "Späte Liebe". Mit Julius Fuciks berühmtem Infanteriemarsch von 1905 ließ das Orchester die "Regimentskinder" akustisch defilieren. Besonders wirkungsvoll gestaltete sich die Passage mit dem "Pfeifen". Einen Riesenapplaus gab es für Solist Patrick Meier, der auf seiner Trompete 16tel Noten in vorzüglicher Staccato-Manier blies. Zwischen den einzelnen Titelblöcken unterhielt Moderator Thorsten Halter das Publikum mit etlichen humoristischen Beiträgen. Im zweiten Programmteil knüpfte der Dirigent an dem böhmischen Polkastil an. Es folgten einige Musikstücke, bei denen sich die Solisten profilieren konnten. Ein grandioses Feuerwerk entfachte der Schlagzeuger bei seinem Solopart. Es folgten der Marsch, der dem Programm seinen Namen gab, nämlich "Marschkonfetti", sowie die galoppierenden Klänge aus der Wilhelm-Tell-Ouvertüre. Im dritten Programmteil tanzte akustisch die "Schwarzwaldmarie" wild auf der Bühne. Das Publikum ließ sich von der aufgeladenen Stimmung anstecken und klatschte kräftig mit. Mit Zugaben beendete der Musikverein einen eindrucksvollen Abend. Bei dem Konzert erhielt Matthias Seiter für 25-jährige aktive Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusik (BDB). Für 15 Jahre aktive Vorstandsarbeit bekam Sabine Jung die goldene Ehrennadel des Mittelbadischen Blasmusikverbands. Dessen Vizepräsident, Franz Bernhard, überreichte Anstecknadel und Urkunden.

