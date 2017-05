Der wohl schönste Rastplatz im Stadtwald

Baden-Baden - Direkt am Wildnispfad am Oberen Plättig entsteht zurzeit der wahrscheinlich schönste Rastplatz im Stadtwald: In sechs Meter Höhe, direkt unter dem Wipfel einer Weißtanne haben künftig mindestens 25 Personen Platz im neuen Adlerhorst. Die Aussichtsplattform soll im Juli offiziell eingeweiht werden.

Bis dahin ist noch einiges zu tun. Zwar hängt der Horst schon fest am Baum. Doch der barrierefreie Zugang über einen etwa 20 Meter langen, leicht ansteigenden Steg existiert bisher nur auf Planzeichnungen. Und auch über die Außenverkleidung der Plattform aus Douglasienholz macht man sich noch Gedanken. Die Idee: Stäbe aus Akazienholz sollen für richtige Nest-Optik sorgen. Aber ob es so kommt, steht noch nicht fest.

Es sei ein reizvolles und abenteuerliches Vorhaben, diese Plattform zu realisieren, sagt Jörg Ziegler. Er ist ausgebildeter Forstmann und Schreiner zugleich und Verantwortlicher bei der Nationalparkverwaltung für die Baustelle. "Das ist halt kein Bauwerk von der Stange." Es sei auch nicht einfach gewesen, einen Gutachter zu finden, der die an der Tanne befestigte Plattform abnimmt. "Da gibt es ganz wenige in Deutschland, die sich sowohl mit Baustatik auskennen als auch mit Bäumen." In Freiburg habe man nun einen solchen Experten gefunden. Und der habe auch die Idee gehabt, wie man die acht Tonnen schwere Plattform rund um den etwa ein Meter dicken Stamm der etwa 150 Jahre alten und 45Meter hohen Weißtanne sicher befestigen kann. Dafür wurden insgesamt 32 Schrauben in mit Harz getränkte jeweils 16 Zentimeter tiefe Löcher im Baum gedreht. "Diese luftdicht verschraubten Metallteile wachsen fest - für die Tanne ist das so, als hätte sie da lauter Äste", sagt Ziegler.

Experten gehen davon aus, dass diese Konstruktion mindestens 20Jahre hält. Die Technik wird in den USA beim Bau von überdimensionalen Baumhäusern angewandt. In Deutschland gebe es seines Wissens noch kein Bauwerk dieser Größe, das auf diese Weise mit einem Baum verwachsen sei, so Ziegler. "Hier oben hat eine ganze Schulklasse Platz", freut er sich. Und wenn das Wetter windig ist, werden Besucher auch spüren, wie sich der Baum samt Nest sanft bewegt. Um bis zu 17Zentimeter schaukelt die Weißtanne hin und her. "Das merkt man schon ganz schön." Ansonsten fühle man sich in der hölzernen Schale, über die sich der Baumwipfel wie ein großer Sonnenschirm ausbreitet, aber geborgen und geschützt wie in einem Nest.

Testen können Besucher dieses Gefühl erstmals Anfang Juli, wenn das 120000 Euro teure Bauwerk offiziell eingeweiht wird. Angedacht ist zudem der Bau einer weiteren Plattform sechs Meter über dem Adlernest - "wie eine Art Ausguck, der über eine Wendeltreppe zu erreichen sein wird, die sich um den Baumstamm schraubt", sagt Ziegler. Vor dieser Ausbaustufe sollen aber erst einmal zwei oder drei Jahre ins Land gehen. "Damit wir testen können, ob die neue Plattform wirklich wie vorgesehen festwächst." Kommt der Ausguck, wird die Aussicht von da oben ähnlich gut sein wie vom Vorgängermodell, das 2014 aus Sicherheitsgründen abgebaut worden war.

Der Wildnispfad führt in etwa 900 Meter Höhe in der Kernzone des Nationalparks über fast fünf Kilometer durch einen bei Sturm Lothar 1999 stark geschädigten Wald am Plättig. Und wer weiß, vielleicht finden dort nach dem Adlerhorst weitere tierische Behausungen Platz, die von Wanderern begangen werden können: "Wir denken über einen Dachsbau oder einen Ameisenhaufen nach", sagt Ziegler. Der Pfad soll nach seinen Worten als Attraktion im Nationalpark erhalten bleiben, auch wenn von den Folgen des Sturms Lothar heute dort nicht mehr so viel zu sehen ist.

Kommentar