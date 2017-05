"Glashaus" kommt unter den Hammer Sinzheim (cri) - Am kommenden Donnerstag, 11.Mai, 13.30Uhr, findet der Termin zur Zwangsversteigerung des früheren Restaurants "Vinolivio" in Form eines Glashauses an der B3 in Sinzheim im Baden-Badener Amtsgericht, Raum 022, statt. Auf eine Summe von 1,1Millionen Euro Verkehrswert kommt ein Gutachter, der im Auftrag des Baden-Badener Amtsgerichts Grundstück und Gebäude unter die Lupe genommen hat. Das "Glashaus" mit seinen rund 200 Sitzplätzen (außen noch einmal etwa 80 Plätze) war, wie berichtet, 2015 teils als Stahlkonstruktion, teils in Massivbauweise errichtet worden. Die Nutzfläche beträgt rund 879Quadratmeter. Das Grundstück wird über Fremdgrundstücke erschlossen. Karlheinz Stuter, dessen Familie das Nachbargrundstück gehört, teilte dem BT allerdings mit, das es wohl schwierig werden könne mit der Zufahrt, da es "keinen gesicherten Zugang" gebe, keine Feuerwehrzufahrt und auch "keine gesicherten Leitungsrechte für Strom, Wasser, Gas und Abwasser". Im Gutachten ist es so formuliert: "Die Zufahrtssituation von der Straße An der Stadtbahn ist für einen Erstbesucher etwas verwirrend, da die Zufahrt über den Hof eines Fremdgrundstücks erfolgt." Und weiter: "Die Zufahrt von der Straße erfolgt über grundbuchrechtliche Regelungen auf Fremdgrundstücken." Laut Angabe seien diese Zufahrt, Zugangs- und Leitungsrechte per Eintrag in die Grundbücher der jeweiligen Grundstücke abgesichert. Dem Sachverständigen sei eine Prüfung nicht möglich gewesen. "Es handelt sich demnach um ein gefangenes Grundstück." Vor diesem Hintergrund hält Stuter, der einen der fünf Altgesellschafter vertritt, den Verkehrswert für zu hoch gegriffen. Die Glasgewächshaus Sinzheim GmbH und Co. KG hatte im Dezember 2015 Insolvenz angemeldet. Die Altgesellschafter hätten möglicherweise Interesse an einem Erwerb des Areals, allerdings sei dies eine Frage des Preises, so Stuter. Das im Sinzheimer Gewerbegebiet liegende Grundstück mit dem Glashaus-Gelände ist parkähnlich angelegt und 4731 Quadratmeter groß. Neben dem Gasthaus in Form eines Gewächshauses bietet es eine Garage, Pkw-Stellplätze, Terrassen und einen Gartenteich.

