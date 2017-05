Überlebenstraining im Stadtwald

Baden-Baden - Der Stadtwald, mit knapp 7400 Hektar immerhin der größte Kommunalwald im Besitz der kleinsten kreisfreien Gemeinde im Land, ist nicht nur für gemütliche oder anstrengende Spaziergänge oder Wanderungen gut. Aus ganz Deutschland, der Schweiz oder Österreich kommen auch Naturbegeisterte hierher, die lernen wollen, wie man in wilder Natur, weit abseits befestigter Wanderwege, von Wegweisern oder gastronomischer Infrastruktur, gut und sicher überleben kann.

Wie das geht, erfuhr eine Gruppe von sieben Männern und Frauen in der Nähe des Scherrhofs von Christoph Maretzek. Der Mannheimer ist Ausbildungsleiter beim Internationalen Wildnisführer Verband (IWV), geprüfter Wilderness Guide, Bergwanderführer und Diplom-Sozialpädagoge. Die Ausbildung, die er anbietet, beinhaltet mehrere aufeinander aufbauende Module, die teilweise auch in den öden Weiten Lapplands und an verschiedenen anderen Orten europaweit geprüft werden. Im Stadtwald ging es neben der Orientierungskunde mit Karte, Kompass und GPS, dem Umgang mit Fremdkarten aus anderen Ländern oder Nachtorientierungskunde hauptsächlich um das Thema "Leadership": Die, die hier teilnehmen, wollen später mehrheitlich ebenfalls Wilderness Guide werden.

Die dafür notwendigen Führungskompetenzen lernen sie hier. Kommunikation, allgemeine Führungskunde, Entscheidungskreisläufe, welche Anweisungen hat der Guide wann zu treffen? Wie überzeugend, motivierend, selbstsicher tritt er auf? "Wer psychisch nicht auf der Höhe ist, private Probleme mit in die Gruppe bringt, ist für diesen Job ungeeignet", sagt Maretzek. Denn im Ernstfall gehe es mitunter um Leben und Tod - etwa in Alaska oder Kanada, bei Bergbesteigungen, Tauchexkursionen oder Kajakexpeditionen auf wilden Flüssen, alles Disziplinen, die ein geprüfter Guide beherrschen muss.

Sicherheitsmanagement gehört genauso zum Ausbildungsprogramm wie Camp-Aufbau, Camp-Ordnung, Wetterbeobachtung und -protokollierung, Logbuchbesprechungen, Kochen auf offenem Feuer, Brennholz richten und, da selbst dabei oft Fehler mit der Axt gemacht würden, so Maretzek, auch Ausbildung in Erster Hilfe. Rollenspiele mit gegenseitiger Kritik und Selbstkritik und spontan inszenierte Un- oder Notfälle sollen die Guide-Aspiranten fit für den Fall der Fälle machen. Beispiel: Ein Mountainbiker verliert unvorhergesehen die Kontrolle über sein Bike, rast ungebremst ins Camp, stürzt und verletzt sich dabei. Maretzek beobachtet die Gruppe genau. Wie wird sie reagieren? Wer macht was? Absperrung, Notruf, Ansprache des Verunglückten, Erste Hilfe: Wer übernimmt die initiative Führung bei diesem Notfalleinsatz?

Bei solchen und vielen weiteren Übungen zeigt sich, wer wirklich das Zeug, die Persönlichkeit und Stärke dazu hat, eine Gruppe mehr oder weniger unerfahrener Naturliebhaber sicher durch die unwirtlichsten, abgelegensten Regionen dieser Welt zu führen. Ganz billig ist die anspruchsvolle Ausbildung zum zertifizierten IWF-Guide auch nicht. Die mindestens acht Module, die dafür absolviert werden müssen, schlagen locker mit 5000 Euro zu Buche - ohne die für die einzelnen Module anfallenden Reisekosten. Aber für die Teilnehmer am Ausbildungscamp im Stadtwald war jetzt schon klar: Hier absolvierten sie einen wichtigen Schritt, um sich als kompetente Wildnisführer zu qualifizieren.