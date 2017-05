Keine Bebauung unter Strom Von Klaus Pittner Baden-Baden - Im Westen und Südwesten von Sandweier sollen Stromtrassen verlegt werden, um das Baugebiet "Am Iffzer Weg" und das Gewerbeareal "Oberfeld Süd" zu umgehen. Der Ortschaftsrat im Topidorf hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Stadt die dafür nötigen Kosten übernimmt und eine Vorleistung zahlt. Ortsvorsteher Wolfram Birk stellte den aktuellen Sachstand vor, wonach die Transnet Baden-Württemberg GmbH plane, die durch Sandweier führende 220-Kilovolt-Freileitung auf eine Kapazität von 380 Kilovolt zu erhöhen. Zeitgleich plane die Bahn-Tochter DB-Energie GmbH eine Erneuerung der bestehenden 110-Kilovolt-Stromleitungsmasten der Bahn, an denen sich zudem eine 110-Kilovolt-Leitung der Netze Baden-Württemberg GmbH befinde. Nach vielen Gesprächen mit dem Regierungspräsidium, Fachbehörden und Firmen habe man zwei Varianten entwickelt, die eine Umgehung des bebauten Bereichs durch eine Verschwenkung auf die westliche Autobahnseite vorsehen. Durch Bündelung und Trassenverschiebung, so Birk, böten sich die Vorteile einer besseren Überplanbarkeit des Gewerbeparks Oberfeld, und die Bereiche Dammstraße und Grenzstraße würden entlastet. Ohne eine Trassenverlegung würden die geschätzten Kosten für einen Ersatzneubau etwa 1,75 Millionen Euro betragen. Bei einer Trassenverlegung, die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt, entstünden der Stadt 1,3 Millionen Euro Mehrkosten. Diese seien nachträglich über die Baugebiete zu finanzieren, führte Birk aus. Allerdings könnte eine mögliche PFC-Belastung der Böden die Kostenschätzung noch verändern, sagte Geschäftsführer Alexander Wieland von der städtischen Baugesellschaft GSE. Von den Mehrkosten wären dem Gewerbegebiet "Oberfeld-Süd" 325000 Euro und dem Neubaugebiet "Am Iffzer Weg" 487500 Euro zuzuordnen. Thomas Dopfer und Christopher Susimaa von der als Erschließungsträger fungierenden ESB Kommunal-Projekt AG verwiesen auf den "langen Kampf" des Ortschaftsrates für das Baugebiet und die jetzt mögliche Aufwertung. So könne durch die Trassenverlegung zusätzliches Bauland mit einer Bruttofläche von 18000Quadratmetern entstehen. Eine Entscheidung über die exakte Verteilung der Mehrkosten von 487500 Euro für das Gebiet "Am Iffzer Weg" entweder über eine Erhöhung der Erschließungskosten für die neuen Flächen oder über eine gleichmäßige Verteilung auf altes und neues Bauland müsse im Rahmen des weiteren Projektablaufs getroffen werden, sagte Susimaa. Nach jetzigem Stand könnten die Mehrkosten für den Haushalt 2018/2019 eingeplant werden. "Heute ist ein sehr guter Moment für den Ortschaftsrat", sagte Kurt Hochstuhl (SPD), angesichts der Entscheidung. Er verwies darauf, dass das Gremium diesen Weg schon lange so beschreiten wollte. Auch Räte der anderen Fraktionen äußerten sich erfreut. Hochstuhl meinte, dass alle Eigentümer an der Überplanung zu beteiligen seien. Susimaa hierzu: "Erst müssen die Stromleitungen weg sein, bevor eine exakte Kostenverteilung ansteht." Über die Verlegung der Trassen werden noch in diesem Monat auch der Bauausschuss und der Gemeinderat abstimmen.

