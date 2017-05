Neuweierer Weingut plant Umzug nach Steinbach

Baden-Baden - Grundsätzlich haben die Ortschaftsratsmitglieder im Rebland den möglichen Umzug eines Weinguts von Neuweier in die Alte Landstraße auf das frühere Festgelände des Kolbenackers in Steinbach positiv gesehen. Sie entschieden sich aber in der Sitzung am Montagabend dennoch für eine Vertagung des Bauvorbescheidantrags. Zu viele Fragen blieben ihnen offen.

Das Bauvorhaben befindet sich im sogenannten Außenbereich. Der Antragsteller plant auf dem etwa 10000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Festplatzüberdachung die Betriebsverlagerung seines Weinguts. Vorgesehen sind ein Haus für den Verwalter/Betriebsleiter, mehrere Hallen für Produktion, Werkstatt, Abstellmöglichkeiten, Heizung und Büro und im Obergeschoss Unterkünfte für Saisonarbeitskräfte. In einem weiteren Gebäude sind im Erdgeschoss ein Saal, ein Verkaufsraum und eine Küche, eine Brennerei und ein Lager sowie im Obergeschoss Büros und Ferienwohnungen geplant. Und eine zweite Halle als Erweiterungsmöglichkeit ist vorgesehen.

Vor dem Erwerb des Grundstücks, so berichtet die Verwaltung, wolle der Interessent mit dem Bauvorbescheidantrag klären, ob diese Planung genehmigungsfähig ist. Dabei spielten unter anderem baurechtliche, planungsrechtliche, landwirtschaftliche und städtebauliche Belange eine Rolle. Es wird, so die Verwaltung, unter anderen auch das Landwirtschaftsamt gehört, ob eine sogenannte Privilegierung zum Bauen im Außenbereich vorliegt. "Dies ist bei einem Weingut als landwirtschaftlichem Betrieb anzunehmen", heißt es vonseiten der Stadt.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Baubürgermeister Alexander Uhlig wüssten von dem Vorhaben, teilte, Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner in der Sitzung mit. Uhlig sei es wichtig, dass hier etwas "Ansprechendes" entstehe. Im Juli werde sich auch der Gestaltungsbeirat mit dem Vorhaben beschäftigen.

Günter Seifermann (Grüne) monierte, dass der Ortschaftsrat im Vorfeld nicht eingeschaltet war. Ortsvorsteher Hildner widersprach und erklärte, dass er den Rat immer informiert habe. Nunmehr gehe es hier um die rechtliche Abklärung. Alles sei "transparent". Außerdem sei der Winzer weit weg von seinen Reben in Neuweier, so ein Einwand von Seifermann. Er zweifelte die Berechtigung für eine Privilegierung an, da es keine erhaltenswerte Bausubstanz gebe. Kein Problem mit dieser Nutzung haben Barbara Nießen (Grüne) und Johannes Lindemann (SPD), der das Vorhaben positiv sieht, aber es seien noch viele Fragen zu klären.

Eine hatte auch Klaus Vollmer (FDP), der sich erkundigte, ob dort an eine gastronomische Einrichtung gedacht sei. Hildner antwortete, dass es möglicherweise eine Straußenwirtschaft geben werde. Hermann Winterhalter wollte wissen, wie viele Ferienwohnungen geplant seien. Auch diese Frage ließ sich am Montagabend nicht beantworten. Klaus Bloedt-Werner (CDU) wollte zunächst Klarheit darüber haben, was man hier bauen könne und meinte, dass dies ein ambitioniertes Vorhaben sei. Man wolle von der Verwaltung erst mehr Informationen haben, sagte er und stellte einen Antrag auf Vertagung, den zuvor schon Günter Seifermann ins Gespräch gebracht hatte.