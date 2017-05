Zum Ferienauftakt sollen sich die Tore öffnen

Von Harald Holzmann Baden-Baden - Ab den Sommerferien sollen die Baden-Badener im Obstgut Leisberg spazieren gehen können. Das ist das erklärte Ziel von Gartenamtsleiter Markus Brunsing und den beiden Vorsitzenden der Bürgergemeinde Unterbeuern (BGU) Waldtraud Nölle und Peter Böhlen. Die drei arbeiten seit Monaten Hand in Hand daran, das wertvolle Stück Grünland in Innenstadtnähe für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Dabei funktioniert die Arbeitsteilung zwischen Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen nach Auskunft aller Beteiligten hervorragend. Auf dem kleinen Dienstweg würden eventuelle Probleme geklärt. "Die BGU kümmert sich um die Scheune, wir machen das Gelände begehbar", sagt Brunsing. Es sei ein Glücksfall, dass die BGU sich so engagiert einbringe. Und Böhlen gibt das Lob zurück: Die Stadtverwaltung nehme der BGU viel Arbeit ab. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Gespräche mit der Feuerwehr, die Planung der Klärgrube - darum kümmert man sich im Rathaus. "Die Zusammenarbeit ist fließend. Und wir von der BGU spüren einen unheimlichen Rückhalt in der Bevölkerung", betont Böhlen. "Seit wir uns mit dem Thema beschäftigen, haben wir 150 neue Mitglieder gewonnen", berichtet Nölle. Für die Baumpatenschaften gibt es mittlerweile eine längere Warteliste. "Wir überlegen schon, ob wir auch Totholzbäume an Paten vergeben", sagt sie. Zudem gebe es unheimlich viele Hilfsangebote von Spendern. "Uns ist nicht bange, dass wir die nötigen Eigenmittel für die Sanierung der Scheune zusammenbekommen." Bis Juli soll das dunkelgrüne Häuschen in der Obstplantage mit Strom und Wasser versorgt sein, einen Abwasseranschluss und eine komplette Inneneinrichtung haben sowie gegen Vandalismus gesichert sein. Das Gartenamt wiederum will bis dahin den Wegebau abgeschlossen haben, Sitzbänke und überdimensionale Obstkisten als Ruheplätze aufstellen, einen Zaun bauen, damit Rinder dort oben weiden können, und drei Eingangstore zum Gelände einbauen. "Auch wir haben einige Spender, die Patenschaften für Obstkisten und Bänke übernehmen wollen", sagt Brunsing. Wer sich noch melden wolle, sei aber willkommen. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung könne nicht besser sein, betonen Nölle und Böhlen noch einmal nachdrücklich. Die kürzlich erhobene Forderung von FBB-Stadtrat Heinrich Liesen, die Stadt solle mehr Geld in das Projekt stecken und der BGU nicht so viele Aufgaben überlassen, können sie nicht nachvollziehen. "Überhaupt: Wir brauchen die FBB nicht als Sprachrohr. Wenn es ein Problem gibt, schaffen wir es im direkten Gespräch mit der Verwaltung aus der Welt. Dieses Projekt und die BGU sind unpolitisch", stellt Nölle klar. Unterstützung sei willkommen - "aber bitte nach Absprache", distanziert sie sich von den Forderungen des FBB-Stadtrats. Interessenten für eine Bankpatenschaft melden sich per E-Mail unter pnoelle@t-online.de. Dort gibt es auch weitere Infos zu dem Projekt.

